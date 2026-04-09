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A un año del desplome, familiares reclaman acción judicial 

“Era una mujer alegre”: hijo de victima exige justicia tras tragedia del Jet Set

El hijo de Liriset Ventura Brito, fallecida en la discoteca Jet Set, expresó su dolor y frustración ante lo que considera ausencia de respuestas de la justicia, recordando a su madre como una mujer alegre y solidaria

Liriset Ventura Brito,

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Jean Carlos Ventura, hijo de Liriset Ventura Brito, compartió un emotivo testimonio en el que recordó a su madre y denunció la falta de avances en el proceso judicial por la tragedia del Jet Set.

“Todo el que perdió un familiar directo sabe lo que se está sufriendo: no hay esperanza con la justicia”, expresó Ventura, visiblemente afectado. Relató que su madre falleció al instante y fue encontrada sentada, tras acudir al lugar para cuidar a su abuela.

Con la voz quebrada, aseguró: “Yo te voy a hablar con el corazón, yo no veo acción de la justicia. Todo el que perdió un familiar sabe lo que se está sufriendo. Era una mujer alegre”.

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