“Era una mujer alegre”: hijo de victima exige justicia tras tragedia del Jet Set

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Jean Carlos Ventura, hijo de Liriset Ventura Brito, compartió un emotivo testimonio en el que recordó a su madre y denunció la falta de avances en el proceso judicial por la tragedia del Jet Set.

“Todo el que perdió un familiar directo sabe lo que se está sufriendo: no hay esperanza con la justicia”, expresó Ventura, visiblemente afectado. Relató que su madre falleció al instante y fue encontrada sentada, tras acudir al lugar para cuidar a su abuela.

Con la voz quebrada, aseguró: “Yo te voy a hablar con el corazón, yo no veo acción de la justicia. Todo el que perdió un familiar sabe lo que se está sufriendo. Era una mujer alegre”.