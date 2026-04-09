Miembro del CNM responde a cuestionamientos de Castaños Guzmán

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El debate en torno a supuesta incapacidad técnica que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para evaluar a 11 jueces titulares de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) cuyo período para el cual fueron electos ya perimió, tomo ayer un nuevo ribete con la respuesta que dio Tobías Crespo, miembro del órgano encargado de designar a los jueces de las altas cortes, al vocero de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guamán.

Crespo, quien además es diputado por la Fuerzas del Pueblo, dijo que le sorprenden las declaraciones del vocero de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), e indicó que que si él entiende que hay otra forma de elegir a esos jueces como dice la Constitución, “que sea la Funjus quien los elija”.

“Respetamos la opinión de Servio Tulio pero eso no es lo que está en la Constitución; él es abogado, él es institucionalista, sorprende que haga esa declaración porque èl lo que tiene que indicar es que nosotros lo que cumplimos es con la Constitución, con la ley orgánica y con los reglamentos” subrayó.

Agregó que los miembros del CNM están a la espera de la convocatoria que deberá hacer el presidente de la República y del Consejo, Luis Abinader, “porque nosotros no sabemos si (los 11 jueces con período vencidos) se postularán o no.

“Tenemos que esperar la convocatoria y una vez convocado el Consejo, pues veremos los trabajos de cada juez en la Suprema Corte de Justicia”, enfatizó.

Dijo que él no puede hacer una evaluación porque la evaluación está hecha en el portal.

“Nosotros recibimos la evaluación de cada uno de los jueces, hay una evaluación de desempeño, las sentencias y de todas sus trayectorias dentro de la Suprema Corte de Justicia, pero también la ley orgánica, el Reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura, establece unos criterios profesionales, unos criterios de competencias, algunos objetivos y cualitativos que son los que nosotros abordamos y que es parte de los insumos que nosotros recibimos como Consejo”, puntualizó diciendo Crespo.

LO QUE DIJO SERVIO TULIO

El vocero de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) advirtió que las evaluaciones a los jueces de la SCJ no son un concurso de oposición sino evaluaciones que deben estar ceñidas sobre la base de la objetividad, no sobre la base de presunciones políticas.

Dijo también que muchas veces resulta muy difícil al CNM evaluar técnicamente a los jueces de la de la Suprema “porque ellos (el CNM) no tienen esa capacidad.

“En principio no, porque tú evaluar a un juez de la Suprema Corte de Justicia conlleva una serie de procesos que no le son propios a un Consejo Nacional de la Magistratura”.

Agregó que ante esa realidad “hemos abogado que en una eventuar reforma a la Constitución, los jueces de la Suprema Corte de Justicia sean nombrados por un período y que no lo tengamos que estar sometiendo a proceso de evaluación de desempeño…”

JUECES PENDIENTES DE EVALUACION

Además del presidente Luis Henry Molina, son Justiniano Montero Montero, Francisco Jerez Mena, Manuel Herrera Carbuccia, Nancy Salcedo Fernández, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Bello Ferreras, Vanessa Acosta Peralta, María Garabito, Rafael Vásquez Goico y Fran Soto.