ANPROTED resalta avances en la Evaluación Docente y llama a técnicos a participar

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La Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación Dominicana (ANPROTED) destacó los avances de la Evaluación de Desempeño Docente y expresó su respaldo al proceso, exhortando a los técnicos docentes a garantizar altos niveles de calidad, ética y compromiso en la fase de observación de clases, correspondiente a la sexta etapa del proceso.

En ese sentido, la Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente había informado que este martes 5 de mayo iniciaría la fase de observación de clases, considerada clave para valorar la práctica pedagógica en condiciones reales de aula.

Con este paso, el proceso continúa avanzando conforme a lo previsto, tras haberse desarrollado de manera progresiva y con alta participación del magisterio, junto a la ejecución satisfactoria de sus etapas previas.

La organización subrayó que la observación de aula debe realizarse con los más altos niveles de calidad, ética y compromiso profesional, y señaló que cualquier dificultad operativa menor será atendida de manera oportuna, destacando que el éxito de esta fase es fundamental para consolidar la evaluación y contribuir a la mejora continua del sistema educativo.

Igualmente, la Comisión Nacional Rectora reiteró que esta etapa se desarrollará conforme al cronograma establecido, con condiciones organizativas y operativas que garantizan su correcta ejecución, e hizo un llamado a todos los actores involucrados a mantener el enfoque, la disciplina y el compromiso necesarios para culminar el proceso según lo previsto.

La fase de observación de clases constituye un componente esencial de la evaluación, al permitir una mirada directa sobre la práctica docente y fortalecer los criterios de objetividad, rigor y mejora continua que orientan este proceso.