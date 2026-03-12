Apagón del 23 de febrero: cronología de la falla que afectó al país

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una falla registrada en la línea de transmisión Hainamosa–Villa Duarte, sumada a la salida posterior de la unidad número dos de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, provocó el colapso total del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), que el pasado 23 de febrero dejó sin servicio a gran parte del país durante varias horas.

De acuerdo con el informe del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI), el evento se originó a las 10:50 de la mañana y generó una corriente de cortocircuito de 15,320 amperios.

Indica que durante el incidente se produjeron daños en el interruptor ubicado en el extremo de Hainamosa, lo que provocó que la falla evolucionara desde la línea hacia la barra de la subestación. Como consecuencia, las líneas conectadas a esa barra operaron automáticamente para despejar la falla.

El evento, junto con la salida de algunos generadores, ocasionó una caída en la frecuencia del sistema eléctrico, que descendió hasta 58.948 hertz. Esto activó el Esquema de Desconexión Automático de Carga (EDAC) de las empresas distribuidoras, que operó hasta el cuarto escalón —equivalente a 59.00 hertz— apenas 1.096 segundos después de detectarse la falla.

Posteriormente, se establece en el documento, la reducción de carga y la desconexión de potencia provocaron un aumento en la frecuencia del sistema, que alcanzó los 61.266 hertz unos 8.5 segundos después del evento. Durante ese proceso también se registraron disparos en algunas centrales de generación antes de que la frecuencia lograra estabilizarse en 60.609 hertz, aproximadamente 63 segundos después del incidente inicial.

Sin embargo, 107.43 segundos después de la estabilización del sistema se produjo una caída abrupta de la frecuencia debido al disparo de la unidad número dos de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, lo que finalmente provocó el colapso total del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

El informe destaca que los sistemas de control y protección instalados en los últimos años en la red de transmisión actuaron de manera rápida, lo que permitió limitar el alcance del evento y facilitar el inicio inmediato del proceso de recuperación del sistema.

La reconexión y resincronización del sistema comenzó con unidades hidroeléctricas y centrales térmicas que permanecieron disponibles para el arranque. "Esto permitió restablecer el servicio eléctrico de manera gradual por zonas durante las horas siguientes, hasta lograr la recuperación total del SENI en la noche del mismo día".

Acelerar medidas de mejora y correctivos

Como resultado del análisis técnico, el informe establece la aceleración de un conjunto de acciones correctivas y mejoras operativas que ya se encuentran en ejecución o en proceso de implementación por parte de los distintos agentes del sistema.

Entre las principales medidas se incluyen la verificación y ajuste de sistemas de protección en líneas de transmisión, instalación de protecciones diferenciales de barras en subestaciones, así como la optimización de controles operativos en algunas unidades de generación para garantizar una respuesta más robusta ante variaciones del sistema.

Asimismo, se continuará acelerando el programa nacional de modernización de protección y operación de subestaciones en esquema de doble barra, un proceso que se ejecuta desde hace dos años y que busca aumentar la resiliencia del sistema eléctrico ante contingencias.

El informe también recomienda aprovechar tecnologías emergentes, como sistemas de almacenamiento de energía con baterías, para apoyar los servicios auxiliares del sistema, particularmente en la regulación de frecuencia y en los procesos de recuperación del sistema en escenarios de contingencia.

El Organismo Coordinador informó que se mantiene en seguimiento permanente junto a los agentes del SENI para verificar el cumplimiento de las recomendaciones técnicas y garantizar la implementación efectiva de las mejoras operativas orientadas a fortalecer la seguridad y eficiencia del sistema eléctrico nacional.

El OC explicó que el informe fue elaborado por un equipo multisectorial de especialistas del sector eléctrico, lo que permitió realizar un análisis integral del evento y definir medidas concretas para optimizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La investigación fue concluida dentro del mismo mes en que ocurrió la incidencia, como parte del compromiso institucional con la transparencia y la mejora continua de la operación del sistema.