El apagón que tumbó funcionarios: otras destituciones sorprendentes en República Dominicana

El apagón nacional “Blackout” que se produjo el pasado martes 11 de noviembre, tras una falla en una subestación eléctrica de San Pedro de Macorís, no solo paralizó actividades comerciales y cotidianas, sino que también provocó movimientos drásticos en el tren gubernamental.

A raíz de este episodio, el presidente Luis Abinader destituyó el domingo a Martín Robles como administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) y a Rafael Santos Pérez como director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). Ambos se suman a la lista de funcionarios desvinculados en la República Dominicana por situaciones que, en algunos casos, incluyen corrupción o mal desempeño.

A continuación, un recuento de algunas destituciones recientes:

Santiago Hazim – Director del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)

• La destitución ocurrió en agosto del presente año, en medio de versiones de que la entidad presentaba un déficit.

Hugo Beras – Director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)

• Desvinculado en 2022 tras vincularlo, junto a otras personas, a una presunta red de corrupción administrativa y lavado de activos, desmantelada mediante la Operación Camaleón.

Plutarco Arias – Ministro de Salud Pública

• Fue destituido en 2021 tras denuncias de irregularidades en una licitación para la compra de jeringuillas.

Luz del Alba Jiménez – Ministra de la Juventud

• Cancelada mediante el decreto 786‑21, emitido en diciembre de 2021, por denuncias de irregularidades en la licitación para la compra de equipos electrónicos por un valor de tres millones de pesos.

Antonio Gómez Díaz – Director aduanal regional

• Cancelado en 2021 por acusaciones de delitos de acoso y violación sexual contra dos mujeres.

Leonardo Faña – Director del Instituto Agrario Dominicano (IAD)

• Destituido también en 2021 luego de que se le imputara haber incurrido en acoso sexual en perjuicio de una exempleada que estuvo bajo su supervisión.

Miguel Mejía – Ministro sin Cartera

• Fue destituido en enero de 2025 por declaraciones polémicas dirigidas al presidente Abinader.

