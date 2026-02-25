ONAPI da apertura a la 3ra edición del Curso Especializado en Propiedad Industrial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), a través de la Academia Nacional de la Propiedad Intelectual (ANPI), dio apertura a la tercera edición del Curso Especializado en propiedad industrial, con el propósito de impulsar la innovación y contribuir al conocimiento sobre protección de marcas, patentes y derechos de autor.

El programa formativo está dirigido para abogados y estudiantes de derecho de los conocimientos fundamentales y principios generales relacionados con la propiedad industrial.

El director general de la ONAPI, Dr. Salvador Ramos, en esos términos destacó la importancia de adquirir conocimientos sobre propiedad industrial, afirmó que inclinarse a la investigación y obtener conocimientos, es útiles para un buen desarrollo económico del país.

Durante la apertura, se llevó a cabo la conferencia titulada ‘’Propiedad industrial como activo estratégico: impacto en los negocios y el rol del abogado en la creación de valor’’, impartido por la especialista en derecho de la competencia y propiedad intelectual, Sharin Pablo de Roca, quien valoró la iniciativa de este programa de capacitación por parte de la ONAPI.

La encargada de la ANPI, Narcis Tejada, manifestó en ese contexto que este programa de capacitación de propiedad industrial de ANPI responden a una demanda del mercado laboral, la cual es formar a profesionales capaces de comprender la propiedad industrial no sólo desde una perspectiva jurídica sino también económica y empresarial.

La ONAPI, a través de la ANPI, continúa fortaleciendo su posición de referencia en la formación profesional en el ámbito de la propiedad industrial, con el fin de promover el desarrollo económico basado en el conocimiento y la creatividad.