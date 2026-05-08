Apagones dejan grandes pérdidas en el comercio de San Pedro de Macorís

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Las interrupciones en el servicio energético en San Pedro de Macorís, está provocando serias dificultades tanto al sector comercial como en los hogares y otras actividades cotidianas, ya que se producen apagones por varias horas en el día y la noche, lo que está generando inconformidad de la población.

El coordinador del Comercio Organizado de San Pedro de Macorís, Juan Severino Vásquez, dijo que la actividad comercial en esta ciudad está siendo altamente afectada por los largos apagones, ya que están teniendo pérdidas cuantiosas debido a que se le dañan los productos que deben ser refrigerados, así como los equipos eléctricos.

El dirigente comercial llama a las autoridades correspondientes para que corrijan el problema. Entiende que si van a suspender el servicio energético por la razón que sea, debe ser programado, comunicado y de forma escalonada para que los comerciantes hagan los arreglos requeridos ante esa situación.

Indicó que se están produciendo cinco y seis apagones en un período de 12 horas, lo que le está provocando grandes pérdidas al sector comercial, por lo que esperan que este problema sea solucionado a la mayor brevedad posible.

Residentes en diversos sectores de esta ciudad, indican que debido a la falta de energía eléctrica en las calles en horas de la madrugada, los delincuentes aprovechan para cometer sus acciones delictivas.

Ante esta situación la gobernadora provincial Yovanis Baltazar y el alcalde Raymundo Ortiz, se reunieron con una comitiva de la Empresa Distribuidora de Electricidad (Edeeste) con la finalidad de coordinar acciones para el fortalecimiento del servicio eléctrico en la provincia de San Pedro de Macorís.

Durante la reunión se abordaron varios temas relacionados con la estabilidad del sistema eléctrico, las interrupciones del servicio y las necesidades de diferentes sectores de la provincia, con el propósito de continuar gestionando soluciones conjuntas que impacten positivamente a la ciudadanía.