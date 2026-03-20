Apatía política crece por descontento ciudadano

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Ivoskus, consideró que la alta abstención electoral en países como la República Dominicana refleja el creciente descontento ciudadano hacia la clase política, a la que muchos acusan de corrupción y de no ofrecer soluciones reales a los problemas sociales.

Explicó que la apatía política es un fenómeno global que se manifiesta de distintas formas: desde la no participación en las elecciones hasta el respaldo a candidatos considerados “outsiders”, como ocurrió con Javier Milei en Argentina o Donald Trump en Estados Unidos, quienes capitalizaron el rechazo a los partidos tradicionales.

Asimismo, citó casos como el de Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, cuyos triunfos respondieron al desgaste de las fuerzas políticas tradicionales y al deseo de cambio de la población.

Sin embargo, dijo que los políticos son en gran medida, un reflejo de la sociedad que los elige, por lo que también atribuyó responsabilidad a la ciudadanía por no organizarse ni impulsar alternativas viables frente a los sistemas políticos cuestionados.

El especialista señaló que aunque la corrupción puede influir en el voto, no siempre es el factor determinante.

Indicó que en ocasiones los electores priorizan aspectos económicos por encima de consideraciones éticas, lo que evidencia la complejidad del comportamiento electoral.

Advirtió además sobre la importancia de defender la democracia ante tendencias que, en algunos países, han traspasado los límites institucionales, provocando crisis políticas y sociales, como ha ocurrido en Venezuela y más recientemente en Ecuador.

En cuanto a las candidaturas independientes, afirmó que no han logrado resolver el problema de la baja participación ni el rechazo a la política en América Latina. Aunque en algunos casos han captado el descontento ciudadano, su impacto ha sido limitado.

Como ejemplo, mencionó la elección de Jaime Rodríguez Calderón en México en 2015, quien se convirtió en el primer gobernador independiente del país. Sin embargo, tras su gestión, este tipo de candidaturas perdió fuerza y no volvió a repetirse un triunfo similar.

Advirtió que modificar las reglas electorales según intereses coyunturales puede debilitar la institucionalidad democrática, por lo que insistió en la necesidad de consensos entre los distintos actores políticos, sociales y judiciales para garantizar la estabilidad del sistema.