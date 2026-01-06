La APD condena operación militar de los Estados Unidos en Venezuela

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La Alianza por la Democracia (APD) condenó la operación militar estadounidense en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro, la que calificó como grave violación del derecho internacional y “un peligroso regreso al intervencionismo en América Latina y el Caribe”.

Un comunicado de la entidad política señala que ningún país puede imponer cambios por la fuerza, recordando la historia de intervenciones en la región durante el siglo XX, que costaron innumerables vidas y requirieron heroicas luchas para superarlas.

El documento advierte que esos actos han provocado decenas de miles de muertes en el pasado y que la verdadera democracia y el desarrollo no se logran mediante intervenciones militares, pues no existe un solo caso en Latinoamérica de progreso auténtico bajo ocupación extranjera.

La APD señaló que normalizar el intervencionismo amenaza la declaración del Caribe y América Latina como zona de paz, con graves consecuencias para la estabilidad regional y la economía dominicana, dependiente del turismo.