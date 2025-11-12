¿Cuál fue el aporte de las hidroeléctricas para recuperar el sistema eléctrico tras el blackout?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- La generación hidroeléctrica constituyó una pieza fundamental en el proceso de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), afectado el pasado martes por un apagón general (blackout).

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) informó que sus unidades registraron un aporte superior a los 428 megavatios en horas de la noche del martes, gracias a la incorporación de múltiples unidades de generación a medida que el sistema iba adquiriendo la capacidad de absorberlas.

De manera regulada por los organismos competentes, EGEHID fue poniendo en servicio las unidades de Palomino, Jigüey, Valdesia y Aguacate en la región sur, mientras que en el norte se incorporaron las centrales del anillo conformado por Tavera, Pinalito, Río Blanco, Monción y López Angostura.

En este sentido es importante recalcar que la Egehid se encuentra dando pasos firmes con los proyectos de su máster plan, -que incluye la construcción de varios hidrobombeos-, cuyo objetivo principal es aportar al fortalecimiento y a la robustez del sistema energético nacional, acorde con la visión de desarrollo sostenible del Presidente Luis Abinader.