Apresan a más de 101 mil en lo que va del año 2026

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

La Dirección General de Migración (DGM) informa que en lo que va del año 2026, han sido deportados 101,579 indocumentados haitianos, sumados 2,311 en la presente semana.

Hasta el mes de marzo, la DGM había capturados a 99,268 inmigrantes de origen haitianos sin las documentaciones correspondientes, de los cuales 31,310 han sido devueltos a su país de origen, en cumplimiento con la Ley 285-04 y la normativa vigente en cuanto al control migratorio se refiere.

De la cifra total (99,268), unos 99,250 corresponden a extranjeros en condición migratoria irregular de nacionalidad haitiana y dieciocho (18) ciudadanos de Canadá, China, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, Nigeria, Perú, Polonia y Venezuela.

En un comunicado, la DGM señala que su deportación, ha sido gestionada bajo estrictos protocolos legales y garantizando la debida protección de sus derechos humanos.

Gracias al trabajo conjunto entre la DGM, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en marzo fueron ejecutados 781 operativos migratorios, en todas las provincias de la República Dominicana, concentrados el mayor número de detenidos en las provincias Santo Domingo y Distrito Nacional, Pedernales, Elías Piña, La Altagracia, Independencia y Dajabón.

En ese mes de marzo, para fines de deportación, las fuerzas militares y policiales que aportaron a la DGM mayor cantidad de indocumentados fueron recibidos por los puntos fronterizos de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales fueron: Ejército (5,543), Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) del Ministerio de Defensa (2,211) y la Policía Nacional (698).

El 31 de marzo, fueron deportados 930 indocumentados hacia Haití y fueron detenidos 1,195 extranjeros irregulares.

De estas, 696 interdicciones las realizaron Agentes de la DGM en la ciudad capital, San Cristóbal y Monte Plata con 121 casos.