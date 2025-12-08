ARCA: Una nueva alianza de alcaldes para el desarrollo en la región del Cibao Atlántico

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

LA ISABELA HISTÓRICA. - Un conjunto de alcaldes de los municipios comprendidos entre Maimón hasta Loma de Cabrera, decidieron formar lo que han denominado Acuerdo Regional del Cibao Atlántico (ARCA).

En dicha primera asamblea llevada a cabo en la residencia veraniega del empresario turístico Rafael Danilo Guzmán (Danilito), quedó como presidente interino el alcalde de Villa Vásquez, Jenrry Castro, en la vicepresidencia la señora Stephany González de El Estrecho y como secretario Edwin Espinal de Estero Hondo.

Quedaron como vocales Tony Peña alcalde de la Isabela Histórica, Carlos Rodríguez de Loma de Cabrera, Divison Sánchez de Maimón y Félix Martes de Sabaneta, Santiago Rodríguez.

Al dirigirse a los presentes, Castro manifestó que esta nueva entidad no nace con el objetivo de dividir ni mucho menos de enfrentar a otras que como esta se han formado en la zona, sino más bien que el ARCA se concentrará en buscar nuevas alternativas para mejorar las infraestructura de sus diversos municipios.

En ese orden indicó, que como unidos todos buscarán es que dicha entidad se fortalezca para en lo adelante establecer de manera conjunta una serie de estrategias tendentes a que se mejoren mejorar la calidad de vida de los residentes de los diversos municipios de la zona.

“Nosotros no hemos nacidos con el objetivo de dividir, tampoco de enfrentar ni mucho menos convertirnos en obstáculos de trabajo de otras entidades similares, no, más bien hemos nacido con el objetivo primario de que se les busquen salida a los diferentes problemas que hay en la zona, y para entre todos unificar criterio en torno a un objetivo básico, que es el desarrollo de toda la zona del Cibao Atlántico”, dijo.

En ese orden el alcalde de Villa Vásquez y presidente interino del ARCA expresó que continuarán fortaleciendo dicha entidad, y en los adelante se invitarán a todos los alcaldes y directores de juntas distritales para que también formen parte del mismo.

De su lado, el empresario Danilito Guzmán, lugar en cuya residencia veraniega fue que se llevó dicho encuentro y quien además es un fogoso promotor de dicha zona, al saludar la formación de este ARCA, dijo que tanto él como sus empresas se encuentran en la mejor disposición de contribuir para que esta nueva entidad se fortalezca, pero que sobre todo haga el trabajo para el cual ha nacido.

“Entre todos vamos a trabajar, vamos a concentrar nuestra fortaleza en la unidad para desde el sector privado, contribuir con la calidad de vida de todas las provincias, municipios, parajes y más de lo que comprende el Cibao Atlántico”, dijo.