Armada dominicana celebra 182 aniversario

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana reafirmaron ayer su compromiso con la defensa de la soberanía nacional al conmemorar su 182 aniversario de creación, con la realización de un conversatorio académico titulado “El nacimiento de la Armada en la gesta de la Independencia Nacional”.

La actividad, que reunió diversas autoridades militares así como historiadores, fue realizada bajo el propósito de crear un ambiente de reflexión sobre el papel de la institución naval en los procesos independentistas y su evolución histórica hasta la actualidad.

Durante su ponencia, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez destacó la relevancia histórica de Juan Alejandro Acosta Bustamante, a quien consideró como una pieza clave en los esfuerzos fundacionales de la Marina de Guerra Dominicana, además de haberse entregado en cuerpo y alma a la causa independentista de Juan Pablo Duarte.

“Juan Alejandro Acosta no fue lo suficientemente valorado en nuestro país y todavía hay una deuda con esta figura extraordinaria, un dominicano puro, consciente de su deber, que estuvo siempre al servicio de la patria y que sirvió al Estado y mantuvo una posición coherente a pesar de que como hombre de la milicia sirvió para distintos gobiernos”, recordó.

Por otro lado, también señaló la participación de la familia Acosta , en especial la madre de Acosta, María Baltasara de los Reyes, quien según explicó, colaboró activamente en la causa independentista siendo de las pocas mujeres presentes en la Puerta del Conde, en la Ciudad Colonial con fusil en mano.

Gómez enfatizó en que incluso antes de la proclamación de la independencia, ya existían dominicanos con el perfil necesario para formar una futura fuerza marítima, lo que evidencia de que la Armada tiene raíces profundas.