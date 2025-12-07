Arrestan cuatro miembros del Colegio Leonardo Da Vinci por homicidio involuntario

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público arrestó a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci en relación con el homicidio involuntario de Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, quien falleció ahogada el pasado 14 de noviembre en una piscina de la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión organizada por el centro educativo.

Las detenidas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

La investigación, dirigida por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, junto al procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, determinó que el colegio movilizó a 87 niños con solo tres cuidadoras, sin medidas de seguridad adecuadas, sin salvavidas ni chalecos, y sin consultar a los padres si los menores sabían nadar. Videos del día del hecho evidencian negligencia extrema en la supervisión.

El Ministerio Público solicitó al Ministerio de Educación una inspección conjunta del Colegio Leonardo Da Vinci para identificar prácticas que pudieran atentar contra el interés superior del niño. El caso ha generado gran conmoción en Santiago y en todo el país, al poner en evidencia fallas graves en la organización de actividades escolares y la protección de los estudiantes.