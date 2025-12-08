¿Arrestaron a Donaty? Esto es lo que se sabe

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó que, durante labores de supervisión en el cierre de la actividad “Conciertos Navideños 2025”, realizada la noche del 7 de diciembre en la cancha de la calle Gregorio Urbano Gilbert, sector Los Guaricanos, Santo Domingo Norte, fue retenida un arma de fuego que portaba el artista urbano Donaty mientras se encontraba sobre la tarima.

El operativo estuvo encabezado por varios oficiales superiores, quienes, al percatarse de que el artista como Ángel Rafael Feliz Díaz (Donaty), portaba un arma de fuengo mientras actuaba en el escenario, procedieron a intervenir por razones de seguridad.

Al artista le fue ocupada una pistola marca Taurus, modelo PT-111, calibre 9mm, arma que posee licencia de porte y tenencia vigente.

Tras la intervención, el artista fue dejado en libertad, mientras que el arma quedó retenida en el Departamento Policial de Los Guaricanos (N-3) para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional reitera su compromiso con garantizar el orden, la seguridad ciudadana y el desarrollo seguro de las actividades públicas en todo el territorio nacional.