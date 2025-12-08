Gobierno flexibiliza horarios de venta de alcohol para Navidad y Año Nuevo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Interior y Policía informó la emisión de la Resolución MIP-RR-0009-2025, que amplía de manera temporal el horario para el expendio de bebidas alcohólicas durante las festividades navideñas y de fin de año. La disposición estará vigente desde el 10 de diciembre de 2025 hasta el 5 de enero de 2026, con el objetivo de garantizar celebraciones seguras y ordenadas.

Según la resolución, discotecas, bares, clubes, restaurantes, centros de eventos, piano bares y casinos podrán operar:

• Domingo a jueves hasta las 3:00 a. m.

• Viernes y sábado hasta las 4:00 a. m.

Además, no habrá límite de horario para el expendio de bebidas alcohólicas durante la madrugada del 25 de diciembre de 2025 y del 1 de enero de 2026, tal como se ha hecho en años anteriores.

La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tras concluir la reunión número 118 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Gabinete de Seguridad Ciudadana

Establecimientos que mantienen el horario regular

Raful precisó que la modificación no aplica para: colmados, colmadones, cafeterías, car wash, parques mecánicos, parques acuáticos y tiendas de licores, los cuales continuarán operando todos los días hasta las 12:00 de la madrugada, como establece la Resolución ESP/001-2022.

Supervisión y control

La ministra recordó que la aplicación de la medida será vigilada por la Dirección Nacional de Control de Expendio de Bebidas Alcohólicas (COBA), con el apoyo de la Policía Nacional. Las violaciones podrían generar sanciones como cierres temporales o definitivos, además de la cancelación de licencias.

Asimismo, destacó que el Gobierno ha duplicado la presencia de policías y miembros del Ministerio de Defensa en todo el territorio nacional, superando los 27 mil agentes, monitoreados permanentemente para reforzar la seguridad ciudadana durante las festividades.

La funcionaria exhortó a la población a actuar con prudencia:

“Podemos llenar las calles de uniformes, pero nada será suficiente sin responsabilidad compartida. Nuestro compromiso es proteger la vida y evitar que una familia dominicana pase la Navidad lamentando una pérdida”.

Renovación de licencias y cifras de seguridad

Raful también recordó que el proceso de renovación de licencias de armas de fuego continúa vigente hasta el 31 de diciembre, e invitó a regularizar permisos vencidos bajo el régimen de gracia dispuesto por la institución.

Tasa de homicidios sigue descendiendo

La ministra informó que la tasa acumulada de homicidios en 2025 se sitúa en 8.0 por cada 100 mil habitantes, con un total de 1,174 casos, lo que representa:

• 213 homicidios menos que en 2023

• 87 menos que en 2024

Esta reducción responde al impacto de los operativos preventivos y al trabajo sostenido de la Fuerza de Tarea Conjunta a nivel nacional.