Arroceros plantean a ministro daños lluvia

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, hizo un recorrido por las zonas afectadas por Melissa, en la provincia María Trinidad Sánchez y luego conversó con productores y autoridades locales, con las que coordinó acciones inmediatas de recuperación de daños.

En el encuentro, en El Factor, Cruz escuchó a representantes de asociaciones arroceras que le plantearon la magnitud de los daños a las plantaciones.

El funcionario anunció un plan integral de rehabilitación de caminos interparcelarios, con la intervención de más de 60 kilómetros de vías rurales y respondiendo a inquietudes presentadas. Reafirmó el compromiso del Gobierno de dar apoyo inmediato a los agricultores, con el objetivo de reactivar la producción arrocera y de otras áreas.

Dijo que enviará maquinarias de última generación para reforzar la mano de obra y acelerar los trabajos de recuperación y rehabilitación de vías, entrega de semillas de arroz certificadas, asistencia técnica para restablecer las siembras, facilidades de reestructuración de deudas con el Banco Agrícola en zonas afectadas y compensación económica por tarea dañada a pequeños y medianos productores.

“Ningún productor quedará desamparado”, expresó el ministro Cruz, quien fue acompañado por un equipo de técnicos del Ministerio de Agricultura.