Después de tormenta Melissa
Arroceros plantean a ministro daños lluvia
Titular de Agricultura, Limber Cruz, anunció en Nagua reactivación de la producción, luego del paso de la tormenta Melissa.
El ministro de Agricultura, Limber Cruz, hizo un recorrido por las zonas afectadas por Melissa, en la provincia María Trinidad Sánchez y luego conversó con productores y autoridades locales, con las que coordinó acciones inmediatas de recuperación de daños.
En el encuentro, en El Factor, Cruz escuchó a representantes de asociaciones arroceras que le plantearon la magnitud de los daños a las plantaciones.
El funcionario anunció un plan integral de rehabilitación de caminos interparcelarios, con la intervención de más de 60 kilómetros de vías rurales y respondiendo a inquietudes presentadas. Reafirmó el compromiso del Gobierno de dar apoyo inmediato a los agricultores, con el objetivo de reactivar la producción arrocera y de otras áreas.
Dijo que enviará maquinarias de última generación para reforzar la mano de obra y acelerar los trabajos de recuperación y rehabilitación de vías, entrega de semillas de arroz certificadas, asistencia técnica para restablecer las siembras, facilidades de reestructuración de deudas con el Banco Agrícola en zonas afectadas y compensación económica por tarea dañada a pequeños y medianos productores.
“Ningún productor quedará desamparado”, expresó el ministro Cruz, quien fue acompañado por un equipo de técnicos del Ministerio de Agricultura.