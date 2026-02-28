Arzobispo deplora crisis moral, económica y política

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El arzobispo coadjutor de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, advirtió ayer -en presencia del presidente Luis Abinader, que la sociedad dominicana enfrenta una crisis no solo económica y política, sino también moral, por lo que exigió fortalecer la educación en valores, desde la escuela y la familia; formar ciudadanos íntegros, comprometidos con el bien común y capaces de rechazar la corrupción.

Al presidir la eucaristía de celebración del tradicional Tedeum, en la Catedral Primada de América, con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional, a la que acudió el mandatario de la República, el arzobispo alertó el atentado contra la soberanía -en la actualidad- por las preocupantes irregularidades en la frontera del país, pese a los esfuerzos que se realizan; por la explotación irracional de los recursos naturales a causa de manos nacionales y extranjeras, y la propagación de ideologías que pretenden normalizar comportamientos contrarios a la ley natural y objetivas.

Así como a las personas que se auto perciben como animales, objetos inanimados y de otra índole, como se denominan los Therians desde una perspectiva psicológica. “Esto atenta contra la dignidad de la persona humana, que nos viene de Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza suya y contra nuestra identidad como pueblo”, afirmó. En cuanto al atentado contra la soberanía nacional, declaró que adquiere nuevos y sutiles matices, entre ellos. “No podemos descuidarnos, debemos fortalecer nuestra identidad patriótica. La decadencia en los valores fundamentales del comportamiento humano, llama la atención la cantidad de casos de estudiantes que han agredido a sus maestros”.

Abinader luego puso ofrenda floral en Altar de la Patria.

Enfatizó en la urgencia de formar individuos que no se dejen dominar por la avaricia y el afán desmedido de lucro. Definió a la avaricia como el peor de las enfermedades, el cáncer social más cruel y despiadado que padece la humanidad.

Exhortó a los organismos gubernamentales y a las instituciones afines a velar para que los textos y contenidos destinados a las nuevas generaciones tengan como eje transversal los valores.

Sostuvo que es tiempo de que los hombres y mujeres de buena voluntad, sin importar afiliaciones políticas, se unan para rescatar los valores que nos distinguen como nación. “Solo así podremos honrar el legado de Duarte y construir un país digno de su visión. Históricamente, la libertad en nuestra patria se ha visto amenazada a causa de las invasiones, las anexiones y las tiranías”. El presidente Abinader estuvo acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña y de su esposa, Raquel Arbaje, así como de funcionarios y de representantes del Cuerpo Diplomático y Consular.