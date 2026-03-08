Tras asalto a joyería Popi Oro, delincuentes chocan y dejan vehículo abandonado

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Las personas que asaltaron la joyería Popi Oro, ubicada en el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional este sábado, chocaron el vehículo en el que escapaban y lo dejaron abandonado en la avenida Paseo de los Reyes Católicos.

La información fue confirmada al periódico HOY por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira.

“Sí, ellos chocaron anoche después del caso y dejaron el vehículo abandonado”, indicó Pesqueira.

Los asaltantes se desplazaban en un vehículo Mitsubishi color gris, el cual habría impactado contra un árbol antes de ser abandonado.

Pesqueira explicó que el caso se encuentra en fase de investigación y que las autoridades ya realizan las diligencias correspondientes.

“Ya se han hecho las entrevistas y levantamientos de cámaras”, señaló.

Sobre el robo

Varios hombres vestidos de negro y con el rostro cubierto irrumpieron disparando y rompiendo cristales en la joyería Popi Oro, de donde habrían sustraído prendas valoradas en más de 50 millones de pesos.

La información sobre el monto fue dada a conocer por el usuario Randy Oro 24k, quien confirmó al periódico HOY ser el abogado de la entidad comercial.

En videos difundidos en redes sociales se observa a varios hombres encapuchados y con guantes ingresar al establecimiento corriendo y realizando disparos.

Tras el hecho, la joyería informó que ninguna de las personas presentes resultó herida.