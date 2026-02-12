Así se desarrolla la búsqueda del motorista desaparecido en el río Isabela

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El jefe de Operaciones de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, informó que desde las seis de la mañana de este jueves unidades de la institución, junto al Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, mantienen la búsqueda del motorista que cayó ayer al río Isabela tras colisionar con un vehículo, en un hecho ocurrido en el puente Jacinto Peynado, en el sector Puerto Isabela.

“Tenemos seis buzos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y cinco buzos de la Defensa Civil empeñados en la búsqueda de la persona que está en el agua del río Isabela… Estamos buscando, estamos empeñados en que en el día de hoy demos con el cuerpo”, manifestó Rodríguez.

Señaló que las condiciones del río son difíciles debido a la oscuridad y a la turbiedad del agua, por lo que los rescatistas deben realizar la búsqueda palpando bajo el agua para poder dar con la víctima.

“No hay visibilidad con los equipos de los buzos. Entonces, ellos están haciendo una inmersión y haciéndolo a flor de agua, con equipos, para poder dar con el cuerpo debajo de la lila”, detalló.

De igual forma, Delfín Rodríguez informó que hoy el perímetro de búsqueda abarca entre 30 y 40 metros del lugar donde cayó el motorista.

“Estamos esperando la embarcación de la Armada de República Dominicana (ARD), con la que ya hicimos contacto, para que nos faciliten una embarcación y así mejorar el desempeño de los buzos que están en el agua”, añadió.

Sobre el accidente

Según la información preliminar, el impacto fue de considerable magnitud y provocó que otras cuatro personas fueran trasladadas a centros de salud cercanos para recibir atenciones médicas especializadas.

Para la atención del incidente se desplegaron cuatro ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), seis unidades de la Policía Nacional, dos unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), dos unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional y una unidad del equipo de Drones del 911.