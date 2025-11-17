Así estará el clima en República Dominicana esta semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este lunes las condiciones del tiempo estarán marcadas por los efectos locales y la proximidad de una vaguada. Durante la tarde, se esperan incrementos nubosos con aguaceros dispersos, posibles tronadas y ráfagas de viento en provincias como Hato Mayor, El Seibo, Duarte, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña, María Trinidad Sánchez y zonas cercanas. Estas lluvias podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

En ese contexto, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que descontinuó la alerta verde que mantenía para las provincias Santiago, Monseñor Nouel, La Altagracia, La Vega, Puerto Plata y Samaná, tras la disminución temporal de las condiciones de riesgo.

Martes: lluvias desde la madrugada

Para mañana martes, desde la madrugada se prevén chubascos puntuales en el litoral costero Atlántico, extendiéndose hasta la mañana. Este comportamiento estará asociado a una vaguada prefrontal que comenzará a incidir sobre el país.

En combinación con los efectos locales, la vaguada favorecerá nublados y aguaceros en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Espaillat, Puerto Plata, Monte Cristi y áreas aledañas. Estas precipitaciones podrían continuar hasta entrada la noche.

Miércoles: lluvias más frecuentes

El miércoles, la vaguada frontal y el viento del noreste aportando humedad dominarán las condiciones del tiempo. Se esperan precipitaciones dispersas desde la mañana en poblados de la costa norte.

Durante la tarde y la noche, podrían desarrollarse aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente hacia el nordeste, sureste, valle del Cibao, Cordillera Central y zona fronteriza.

Jueves y viernes: ¿qué esperar?

Según el analista meteorológico Jean Suriel, el jueves se proyectan lluvias al final de la tarde y durante la noche.

El viernes, la vaguada comenzará a debilitarse, permitiendo una disminución de las precipitaciones, tendencia que se mantendría durante el fin de semana.