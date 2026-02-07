Así será la entrega de la nueva cédula a los partidos políticos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) dio a conocer este sábado el calendario de captura y entrega inmediata de las nuevas cédulas de identidad y electoral a las autoridades de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.

El proceso se realizará desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de febrero, según informó el órgano electoral.

Calendario de entrega a partidos políticos

9 de febrero

Partido Revolucionario Moderno (PRM) – 8:15 a.m.

10 de febrero

Partido Fuerza del Pueblo (FP) – 10:00 a.m.

11 de febrero

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) – 9:00 a.m.

12 de febrero

Partido Revolucionario Dominicano (PRD) – 2:00 p.m.

Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) – 3:00 p.m.

Dominicanos por el Cambio (DXC) – 4:00 p.m.

Partido País Posible (PP) – 5:00 p.m.

Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) – 6:00 p.m.

Partido de Unidad Nacional (PUN) – 7:00 p.m.

13 de febrero

Alianza País (AlPaís) – 2:00 p.m.

Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) – 3:00 p.m.

Partido Cívico Renovador (PCR) – 4:00 p.m.

Generación de Servidores (GENS) – 5:00 p.m.

Partido Democrático Alternativo (MODA) – 6:00 p.m.

Partido Humanista Dominicano (PHD) – 7:00 p.m.

Alianza por la Democracia (APD) – 8:00 p.m.

Principales ventajas del nuevo documento

Entre los principales beneficios de la nueva cédula figuran mayores niveles de seguridad mediante grabado láser, imposibilidad de alteración o deslaminado, así como una mayor resistencia al desgaste, al calor y a la humedad.

El documento cuenta, además, con una durabilidad estimada de unos 25 años y permite la integración de un mayor número de elementos de seguridad para la protección de la información ciudadana.

Primeras entregas

Se recuerda que el pasado 8 de enero se inició la captura de datos biométricos y personales para la posterior entrega del documento. En ese marco, el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje recibieron sus cédulas el 26 de enero.