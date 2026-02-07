Calendario
Así será la entrega de la nueva cédula a los partidos políticos
El proceso se realizará desde el lunes 9 hasta el viernes 13 de febrero, según informó el órgano electoral.
La Junta Central Electoral (JCE) dio a conocer este sábado el calendario de captura y entrega inmediata de las nuevas cédulas de identidad y electoral a las autoridades de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
Calendario de entrega a partidos políticos
9 de febrero
- Partido Revolucionario Moderno (PRM) – 8:15 a.m.
10 de febrero
- Partido Fuerza del Pueblo (FP) – 10:00 a.m.
11 de febrero
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) – 9:00 a.m.
12 de febrero
- Partido Revolucionario Dominicano (PRD) – 2:00 p.m.
- Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) – 3:00 p.m.
- Dominicanos por el Cambio (DXC) – 4:00 p.m.
- Partido País Posible (PP) – 5:00 p.m.
- Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) – 6:00 p.m.
- Partido de Unidad Nacional (PUN) – 7:00 p.m.
13 de febrero
- Alianza País (AlPaís) – 2:00 p.m.
- Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) – 3:00 p.m.
- Partido Cívico Renovador (PCR) – 4:00 p.m.
- Generación de Servidores (GENS) – 5:00 p.m.
- Partido Democrático Alternativo (MODA) – 6:00 p.m.
- Partido Humanista Dominicano (PHD) – 7:00 p.m.
- Alianza por la Democracia (APD) – 8:00 p.m.
Principales ventajas del nuevo documento
Entre los principales beneficios de la nueva cédula figuran mayores niveles de seguridad mediante grabado láser, imposibilidad de alteración o deslaminado, así como una mayor resistencia al desgaste, al calor y a la humedad.
El documento cuenta, además, con una durabilidad estimada de unos 25 años y permite la integración de un mayor número de elementos de seguridad para la protección de la información ciudadana.
Primeras entregas
Se recuerda que el pasado 8 de enero se inició la captura de datos biométricos y personales para la posterior entrega del documento. En ese marco, el presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje recibieron sus cédulas el 26 de enero.