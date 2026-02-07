COE ajusta alertas: estas son las provincias que continúan en vigilancia (y las que no)

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que modificó los niveles de alerta verde ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

La medida mantiene en alerta verde a las provincias Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná y Hato Mayor, mientras que fue descontinuada para Hermanas Mirabal y Duarte.

Mapa de alertas

El COE explicó que el sistema frontal se encuentra fuera del área de pronóstico, dejando a su paso una masa de aire menos húmeda y más fría, por lo que las temperaturas se mantendrán agradables y frescas en gran parte del país.

No obstante, indicó que los remanentes del sistema frontal, combinados con el viento moderado del norte, continuarán generando lluvias de intensidad variable sobre las provincias Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, San Pedro de Macorís y La Romana.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa Atlántica navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a vientos fuertes y olas anormales.