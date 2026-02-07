Qué puedes cambiar en tu nueva cédula y qué te van a pedir

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Los dominicanos continúan en el proceso de transición hacia la nueva cédula de identidad y electoral, y la Junta Central Electoral (JCE) detalló cuáles son los requisitos para renovar el documento y actualizar datos personales.

La entidad explicó que, durante el proceso de renovación, el ciudadano podrá verificar sus informaciones en la estación de validación de datos personales. En esta fase también se permitirá realizar modificaciones según cada caso.

Cambios en el estado civil

La JCE indicó que los ciudadanos que hayan cambiado su estado civil -ya sea de soltero/a a casado/a o viceversa- y ese dato no figure en su cédula, no tendrán que presentar actas ni documentos adicionales.

La institución realizará la actualización con las informaciones registradas en su sistema de Registro Civil.

Donante, alergias y tipo de sangre

Quienes deseen incluir en su documento la condición de donante deberán presentar una certificación emitida por el Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes (INCORT).

En el caso de personas que quieran hacer constar alguna alergia, deberán presentar certificados médicos o tarjetas que acrediten la condición.

Mientras que para incluir el tipo de sangre, la JCE acepta cualquiera de estos documentos:

Carné de tipificación

Licencia de conducir

Certificado de laboratorio

Estos pueden presentarse en original o copia legible.

Cómo registrar profesión u oficio

Para agregar la ocupación, los ciudadanos deberán presentar documentos que respalden su actividad.

En el caso de profesionales universitarios, deberán entregar copia del título o del exequátur.

Quienes tengan cursos técnicos deberán presentar el certificado correspondiente.

Mientras que los empresarios tendrán que mostrar el certificado de registro mercantil de su empresa.

Actualización de dirección

Las personas que necesiten modificar su domicilio deberán presentar documentos que validen su lugar de residencia. Entre ellos figuran:

Facturas de energía eléctrica, agua, cable, teléfono residencial o internet

Contratos de alquiler debidamente legalizados

La JCE también contempla casos especiales, como ciudadanos que residan con padres, hijos, familiares directos o en calidad de inquilinos, quienes podrán presentar facturas de servicios junto con copia de la cédula del titular del contrato.

Asimismo, en comunidades donde no sea posible presentar estos documentos, se permitirá una carta o certificación firmada y sellada por una iglesia que confirme el domicilio del ciudadano.

La Junta reiteró que este proceso busca garantizar que la nueva cédula contenga información actualizada y precisa de cada ciudadano.