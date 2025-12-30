Así viven los dominicanos el regreso al trabajo tras Navidad

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Pese a que muchos dominicanos no lograron librarse de los compromisos con sus lugares de trabajo durante los días festivos de la Navidad, estos aseguran continuar felices y agradecidos con sus labores diarias.

Sin embargo, choferes de transporte público aseguran que el flujo de personas ha estado escaso y casi nulo en los últimos días, en comparación con años anteriores.

Algunos incluso, aseguran que es debido a la falta de ingresos económicos que enfrenta la República Dominicana, mientras que otros piensan que la población aún permanece en los campos junto a sus familiares y seres queridos después de las festividades.

Entre los pocos residentes que no trabajaron durante el 24 y 25 de diciembre, figura Ángel Rafael Méndez, chofer de la ruta Café de Herrera- Ciudad Colonial, quien dijo que habría querido quedarse en casa, pero que el deber llama.

“Uno quisiera quedarse en caso, pero la situación no está para eso, está muy difícil la situación”, sostuvo frente a las cámaras del periódico Hoy.

Por su parte, Silfido Mejía, dijo que las festividades no irrumpieron sus labores, que por el contrario, continúo trabajando como de costumbre, a pesar de que asegura las calles estaban y continúan tristes.

“Está flojo todo, pero bueno, se hace algo”, dijo que adulto mayor que desde el año 1977 sostiene a sus cinco hijos conchando en su carrito.

Sin embargo, Víctor Hernández, quien recién se reintegra a sus labores sorprendió con un mensaje de fe y esperanza, catalogando su llegada al trabajo como un “regreso feliz”.

“A pesar de las situaciones que tenemos el pueblo lo ha cogido suave y creo que hemos tenido un feliz regreso, esperamos que el Señor siga proveyendo esas bendiciones en cada familia”, dijo Víctor, quien rogó a Dios por más sabiduría y discernimiento para los hombres del mundo.

Totalmente distinta fue la opinión de Miguel Castillo, quien dijo que el movimiento de dinero y flujo de pasajeros en la parada de carros en la que el labora ha estado muy lenta en comparación con años anteriores.

“Uno viene porque en la casa no se consigue nada, en la calle es que se consigue todo”, agregó.

Pedro Martínez, dueño de una ruta de carros públicos dijo que aún las festividades están muy recientes para sacar conclusiones sobre el reingreso, que aún falta esperar el fin de año y el inicio del venidero para entonces ver cómo será el flujo de personas.

Sin embargo, otras personas opinaron que debido al alto costo de la vida y precariedades económicas de la población dominicana, los comercios se han visto afectados durante las festividades de este Navidad 2025.