Asonahores dice apoya diálogo

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La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) expresó su respaldo al llamado realizado por el presidente Luis Abinader para la construcción de un gran acuerdo nacional que permita hacer frente a los desafíos derivados de la actual coyuntura global.

Asonahores reiteró su disposición de participar en estos espacios de consulta y aportar propuestas concretas que contribuyan a preservar el crecimiento económico, la estabilidad del empleo, la confianza en la inversión y la competitividad de uno de los principales motores productivos del país. Valoró la iniciativa de convocar a los sectores productivos, políticos y sociales a un diálogo orientado a socializar medidas que contribuyan a preservar el crecimiento económico y mitigar los efectos de la crisis sobre las familias dominicanas.