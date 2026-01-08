Asume retos de producción y modernización del agro RD

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El nuevo ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, afirmó ayer que asume los retos de la producción de alimentos, la modernización e innovación del campo y la garantía y soberanía alimentaria del país.

Tras ser posesionado en el cargo, por el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, Espaillat expresó que asumía “con responsabilidad el reto que implica manejar los sectores productivos de alimentos y mantener activas las diferentes áreas del campo dominicano”.

Espaillat, ingeniero agrónomo de profesión, es un productor de arroz de los más eficientes del país, por su dedicación y el uso de tecnologías. Su finca arrocera de Cotuí está totalmente tecnificada.

Agradeció al presidente Luis Abinader por la confianza depositada en él para asumir esa importante responsabilidad, la que dijo será honrada con trabajo, diálogo y resultados.

Espaillat destacó la gestión de su antecesor, Limber Cruz, a quien definió como un amigo, productor y gran ser humano. Afirmó que dará continuidad a las buenas iniciativas desarrolladas por Cruz y que impulsará nuevos proyectos de tecnología e innovación en beneficio de los sectores productivos.

El ministro saliente, Cruz, agradeció a todos los que colaboraron durante su gestión al frente del Agricultura, y exhortó a Espaillat dar continuidad a las labores que garantizan que el país cuente con un sector agropecuario que cumple con las necesidades alimentarias internas y los compromisos internacionales.

¿Quién es Oliverio?

Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, es ingeniero agrónomo, graduado cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), campus Santiago. En 2021 fue reconocido como Agroempresario del Año por la Junta Agroempresarial Dominicana, distinción que resaltó sus aportes al desarrollo del sector agropecuario y su liderazgo en la modernización del campo dominicano.

Su trayectoria incluye la recuperación de tierras improductivas en Puerto Rico, donde logró establecer y producir 10 mil tareas de arroz en 90 días. Ha participado en encuentros internacionales celebrados en países como China, Japón, Costa Rica, Brasil, Estados Unidos, Nicaragua y Panamá, fortaleciendo el intercambio de conocimientos y buenas prácticas agrícolas.

Desde 1989 es productor de arroz, ha desempeñado funciones de liderazgo en Fenarroz, en la Asociación de Productores del Nordeste y fue miembro fundador de la Asociación de Aplicadores Aéreos y es miembro activo de Coopeyuca.