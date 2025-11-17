¡Atención! Este sábado Luis Abinader se reúne con congresistas de Estados Unidos en Palacio

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader informó este lunes que la República Dominicana será parte de nuevas acciones internacionales para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, en especial la expansión del tráfico de fentanilo en la región. El anuncio fue realizado durante su encuentro semanal con la prensa en el Palacio Nacional.

Abinader reveló que recibió al director adjunto mundial de la ONU, quien felicitó al país por su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y reconoció el trabajo del vicealmirante Cabrera, a quien se refirió como el “SAR” regional en esta materia. Según el mandatario, Cabrera podría ser promovido próximamente como director global para la lucha contra el crimen y el narcotráfico en el sistema de Naciones Unidas.

“Vamos a planificar acciones mucho más extensas y profundas que se conocerán en los próximos días. Ellos confían bastante en nuestra colaboración”, afirmó Abinader, destacando el papel estratégico de República Dominicana en los esfuerzos multilaterales de seguridad regional.

Además, el presidente anunció la visita de una comisión bipartita de congresistas estadounidenses, integrada por 12 a 14 miembros del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, quienes llegarán al país este sábado. La delegación será recibida en el Palacio Nacional para un desayuno de trabajo, donde se abordarán temas clave de la región, incluyendo la situación en Haití.

El mandatario indicó que esta visita forma parte de los esfuerzos diplomáticos para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, desarrollo y estabilidad regional.