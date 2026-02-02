¿Cuántas aulas han sido entregadas por Infraestructura Escolar?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera Polanco, informó este lunes que desde abril hasta diciembre se han entregado 2,011 nuevas aulas a nivel nacional.

Herrera Polanco destacó que este avance representa un hito que no se veía desde hace varios años, y explicó que las entregas incluyen tanto nuevas construcciones como la culminación de más de 300 aulas que permanecían en proceso desde el año 2012.

"Desde nuestra entrada hemos estado entregándole al país resultados concretos”, afirmó el funcionario.

Además de la construcción, la Dirección de Infraestructura Escolar mantiene activo un componente de mantenimiento 24/7, enfocado principalmente en acciones correctivas para garantizar el buen estado de los planteles.

Para este año, la entidad cuenta con un presupuesto estimado de 18 mil millones de pesos, que incluye gasto de capital y gasto corriente.

De ese monto, alrededor de 6 mil millones de pesos están destinados a mantenimiento.

Mientras que el resto se invertirá en nuevas obras y la compra de terrenos para futuros proyectos educativos.

Entre las prioridades establecidas por la institución se encuentran: Aulas del nivel inicial a nivel nacional, politécnicos, techados escolares y estancias infantiles.

En ese sentido, Herrera Polanco aseguró que la actual gestión tiene el compromiso de incorporar al país una gran cantidad de estancias infantiles.

De acuerdo con las metas del Ministerio de Educación, la Dirección de Infraestructura Escolar debe entregar 2,530 nuevas aulas a nivel nacional.