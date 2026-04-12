Rescatan con vida a mujer desaparecida en zona montañosa de Samaná

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Samaná.– Miembros de la Defensa Civil de la República Dominicana lograron rescatar con vida a una mujer que había sido reportada como desaparecida en la zona montañosa conocida como “Loma del Diablo”, ubicada en el Distrito Municipal Las Galeras, provincia Samaná.

La información fue dada a conocer a través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la institución, donde se detalla que los equipos de rescate se movilizaron de inmediato hacia el área, caracterizada por su difícil acceso y complejas condiciones geográficas.

Defensa Civil rescata con vida a mujer desaparecida en “Loma del Diablo” en Samaná

De acuerdo con el informe, la persona rescatada es una mujer de nacionalidad haitiana, cuya localización representó un reto debido a las características del terreno. Sin embargo, la intervención oportuna y el trabajo coordinado de los rescatistas permitieron dar con su paradero.

Tras ser encontrada, la mujer fue extraída de la zona y trasladada a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas.