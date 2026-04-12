Operativo de emergencia
Rescatan con vida a mujer desaparecida en zona montañosa de Samaná
Equipos especializados lograron ubicar y extraer a la ciudadana haitiana en Las Galeras; fue trasladada a un hospital tras la rápida intervención de los rescatistas
Samaná.– Miembros de la Defensa Civil de la República Dominicana lograron rescatar con vida a una mujer que había sido reportada como desaparecida en la zona montañosa conocida como “Loma del Diablo”, ubicada en el Distrito Municipal Las Galeras, provincia Samaná.
La información fue dada a conocer a través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la institución, donde se detalla que los equipos de rescate se movilizaron de inmediato hacia el área, caracterizada por su difícil acceso y complejas condiciones geográficas.
De acuerdo con el informe, la persona rescatada es una mujer de nacionalidad haitiana, cuya localización representó un reto debido a las características del terreno. Sin embargo, la intervención oportuna y el trabajo coordinado de los rescatistas permitieron dar con su paradero.
Tras ser encontrada, la mujer fue extraída de la zona y trasladada a un centro de salud, donde recibe atenciones médicas.