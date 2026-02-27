Avances en igualdad de género: Luis Abinader detalla políticas y logros en rendición de cuentas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó este 27 de febrero, en el marco de su rendición de cuentas, que la igualdad de género es un deber del Estado y presentó los avances alcanzados en esa materia.

“Este gobierno ha asumido con claridad que la igualdad entre hombres y mujeres no es una concesión ideológica: es un deber moral del Estado democrático”, expresó.

Señaló que durante 2025 se consolidó una política pública integral que articula prevención, protección, educación, autonomía económica y transformación cultural.

Añadió que se fortalecieron los servicios de atención integral en todo el territorio nacional, brindando casi 100 mil atenciones a mujeres en situación de violencia, entre ellas más de 67 mil asesorías legales y 24 mil asistencias psicológicas.

Indicó que la Línea de Emergencia *212 intervino en 7,079 casos y que las Casas de Acogida protegieron de manera inmediata a 1,210 personas —incluyendo mujeres, niñas, niños y adolescentes— además de atender a 84 víctimas de trata en el refugio especializado.

Sostuvo que los procesos judiciales derivados de estas acciones permitieron obtener 1,568 sentencias favorables, preliminares y definitivas, en favor de mujeres víctimas de violencia.

Asimismo, informó que se ofrecieron 4,888 atenciones sociales a familias afectadas por feminicidios y que 632 nuevas familias fueron incorporadas al Programa de Reparación Económica.

El mandatario afirmó que la igualdad no se construye solo reaccionando ante la violencia, sino previniéndola. En ese contexto, destacó la apertura de la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, con capacidad para 250 estudiantes presenciales y modalidad virtual, que en 2025 capacitó a 7,292 personas en derechos humanos, liderazgo femenino y políticas públicas.

En cuanto a la autonomía económica, precisó que 6,361 mujeres recibieron formación técnico-laboral en coordinación con INFOTEP, incluyendo oficios no tradicionales como electricidad y mecánica. También se realizaron 3,075 jornadas de educación financiera y emprendimiento, 245 mujeres fueron capacitadas para convertirse en proveedoras del Estado y se entregaron 110 Bonos Mujer para facilitar el acceso a vivienda digna.

En el área de salud integral, señaló que 9,912 adolescentes fueron impactadas con programas de prevención de embarazos y uniones tempranas. Además, se capacitó personal médico en prevención de violencia obstétrica y se desarrollaron jornadas comunitarias de prevención de cáncer y promoción de derechos sexuales y reproductivos.

Abinader aseguró que la tasa de ocupación laboral femenina supera por primera vez el 50 %, que el desempleo de las mujeres ha disminuido y que más del 53 % de la población ocupada en zonas francas está compuesta por mujeres.

Agregó que los embarazos en adolescentes se encuentran en los niveles más bajos en décadas y que los hogares liderados por mujeres en situación de pobreza se redujeron de 20.1 % a 18.6 %.

“Para nosotros la igualdad no es un eslogan, es una política con hechos, datos y realidades transformadas”, concluyó.