Avanza la construcción del complejo educativo en Manoguayabo: 48 aulas para 1,700 estudiantes

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La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), informó que avanza a buen ritmo la construcción del complejo educativo y deportivo del sector Manoguayabo, en el municipio en el sector del mismo nombre en Santo Domingo Oeste, el cual se proyecta estará listo para ser entregado en el próximo año escolar 2026-2027.

La obra que consta de 48 aulas para los niveles de educación inicial, básica y politécnico, impactará positivamente a más de 1,700 estudiantes, muchos de los cuales serán formados a nivel técnico. De igual manera, contará con dos canchas, un play, pista de atletismo, gimnasio, áreas de recreación, plaza cívica, paisajismo, amplios parqueos, un destacamento policial, entre otras edificaciones.

Durante un recorrido de supervisión, el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación, Óscar Amargós, saludó el proceso de avance significativo que evidencia el proyecto escolar y destacó que el mismo es un concepto único en el país, que conjugará la enseñanza inicial, básica, técnica y deportiva necesaria para fortalecer a los estudiantes y contribuir al desarrollo de la zona.

En tanto, el director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera, precisó que la majestuosa obra se ejecuta en el marco del Plan “Aulas 24/7-365”, en este caso de manera conjunta entre el Gobierno y la Fundación Pedro Martínez, del ex pelotero de grandes ligas, con el firme propósito de fortalecer la educación y fomentar la formación de los futuros profesionales.

"Tenemos la instrucción expresa del señor presidente Luis Abinader, de que este proyecto debe ser terminado con los estándares de calidad con que fue concebido y en el tiempo que corresponde, ya que hemos asumido el compromiso desde el Gobierno junto al ministro Luis Miguel De Camps y con Manoguayabo especialmente de entregarle esta gran obra", expresó Herrera al calificarla como la más importante que se construye en términos educativos y deportivos en ese importante municipio del Gran Santo Domingo.

Durante el recorrido de supervisión para constatar los avances de la obra, Óscar Amargós y Roberto Herrera, estuvieron acompañados por el ingeniero William Recio, Jefe de Gabinete de la Dirección de Infraestructura Escolar; la arquitecta Marisleida Aquino, encargada zonal de Infraestructura Escolar en Santo Domingo Oeste; el periodista Vargavila Riverón, encargado de comunicaciones de la DIE y los ingenieros contratistas del complejo educativo.