De Pablo Adón Guzmán a Pedro Martínez: Las figuras que nombran las estaciones de la Línea 2C del Metro

La Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta el kilómetro 9 de la autopista Duarte con la entrada de Los Alcarrizos, cuenta con cinco estaciones cuyos nombres rinden homenaje a figuras y hechos que han marcado la historia dominicana.

A continuación, quiénes son y por qué sus nombres forman parte de esta importante obra de infraestructura:

Estación Pedro Martínez (Km 9½)

Pelotero Pedro MartínezFuente externa

Ubicada en la autopista Duarte esquina avenida Los Beisbolistas, en Manoguayabo.

Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown desde 2015, es uno de los lanzadores más dominantes en la historia de las Grandes Ligas.

Nacido el 25 de octubre de 1971 en Manoguayabo, creció en una familia humilde junto a cinco hermanos. Fue firmado por los Dodgers de Los Ángeles en 1988 y desarrolló una carrera de 17 años en la que acumuló:

219 victorias y récord de 219-100

3 premios Cy Young

8 selecciones al Juego de Estrellas

3,154 ponches

Efectividad de 2.93

Fue pieza clave en la histórica Serie Mundial de los Medias Rojas de Boston en 2004 y es considerado un ejemplo de superación y excelencia deportiva.

Estación Franklin Mieses Burgos

Franklin Mieses Burgos

Situada en la autopista Duarte esquina avenida Monumental.

Franklin Mieses Burgos (1907-1976) es considerado uno de los poetas dominicanos más importantes del siglo XX.

Autodidacta y profundamente influenciado por autores clásicos y modernos, fue figura central del movimiento La Poesía Sorprendida, un proyecto literario que marcó la renovación poética en el país entre 1943 y 1947.

Dirigió el Instituto Dominicano de Cultura Hispánica y su revista Hispaniola, desde donde impulsó la literatura nacional.

Estación 27 de Febrero (Km 13)

Banderas dominicanas ondean.

Ubicada cerca de la prolongación 27 de Febrero.

El nombre honra la fecha de la Independencia Nacional, proclamada el 27 de febrero de 1844 tras 22 años de dominio haitiano.

La gesta fue liderada por Juan Pablo Duarte y los miembros de la sociedad secreta La Trinitaria, fundada el 16 de julio de 1838, cuyos integrantes se organizaron en células clandestinas para lograr la independencia y establecer una República libre y soberana de la que hoy disfrutamos.

Estación Freddy Gatón Arce (Km 14)

Freddy Gatón Arce

Ubicada próximo al puente peatonal del kilómetro 14.

Freddy Gatón Arce (1920-1994) fue narrador, poeta, periodista, educador y abogado dominicano.

Fue uno de los fundadores del movimiento La Poesía Sorprendida, dirigió el periódico El Nacional y colaboró con el suplemento literario de El Caribe.

Recibió el Premio Nacional de Poesía en 1980 y fue miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Su legado abarca tanto la literatura como el periodismo cultural del país.

Estación Pablo Adón Guzmán

Diputado Pablo Adón GuzmánFuente externa

Ubicada en la entrada de Los Alcarrizos, con conexión al Teleférico.

Pablo Adón Guzmán fue diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por Los Alcarrizos. Falleció en 2012, pero se mantuvo activo en sus funciones públicas aun enfrentando problemas de salud.

Fue presidente de la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados y destacó por su trabajo social, comunitario y político en favor del desarrollo de Los Alcarrizos.