Día del Poder Judicial: ¿Cuáles fueron los avances en República Dominicana en 2025?

En el marco de la conmemoración del Día del Poder Judicial, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, presentó este miércoles su discurso en audiencia solemne, destacando los avances estructurales alcanzados por el sistema de justicia dominicano y subrayando la necesidad de dar continuidad a una reforma que ya está en marcha y dando resultados.

Molina enfatizó que la transformación del Poder Judicial iniciada en 2019 no ha sido coyuntural ni improvisada, sino el resultado de una hoja de ruta clara, construida a partir del diálogo y orientada a garantizar una justicia más oportuna, accesible y transparente, al servicio de la ciudadanía y de la estabilidad democrática del país.

“Defendemos una justicia íntegra y firme, que no se doblega ni responde a presiones o intereses ajenos, vengan de donde vengan. Una justicia que actúa siempre en resguardo de la soberanía nacional, de los derechos fundamentales y del debido proceso como garantía esencial del Estado de Derecho”, afirmó el juez presidente de la SCJ.

El juez presidente resaltó que el 87% de los tribunales del país se encuentran hoy al día, un logro sin precedentes en la historia judicial dominicana, que demuestra que la mora no es una condición inevitable, sino un problema que puede y debe ser enfrentado con planificación, tecnología y compromiso institucional. En ese mismo sentido, destacó que la Suprema Corte de Justicia logró eliminar los expedientes con más de 12 meses, cerrando un rezago histórico que afectó durante décadas al sistema.

Molina subrayó los avances en transformación digital, que han permitido ampliar el acceso a la justicia, reducir tiempos y costos para los usuarios y fortalecer la transparencia. Señaló que hoy todos los servicios operan con firma digital y que miles de ciudadanos y profesionales del derecho acceden a trámites judiciales de manera remota, segura y eficiente. En ese sentido, subrayó que más de 27 mil usuarios realizan sus trámites a través de la plataforma de Acceso Digital, y valoró las audiencias virtuales.

En materia de acceso y humanización de la justicia, el magistrado destacó la expansión de infraestructuras judiciales, entre las que destaca la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, la atención diferenciada a personas en condición de vulnerabilidad y el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como herramientas clave para una justicia más cercana, menos adversarial y más centrada en las personas.

Asimismo, reafirmó el compromiso del Poder Judicial con la transparencia y la rendición de cuentas, mencionando iniciativas como el Observatorio del Poder Judicial, el Anuario de Jurisprudencia, el portal de datos abiertos y la Juriteca.

En un mensaje de fondo institucional, Henry Molina insistió en que los avances alcanzados son fruto de un esfuerzo colectivo de jueces, juezas y servidores judiciales en todo el país.

Destacó también que la continuidad de la transformación en marcha es un ejercicio de responsabilidad con el futuro de la República Dominicana y recordó que la hoja de ruta ya está trazada, gracias al proceso de participación ciudadana que permitió formular el Plan Estratégico Decenal 2034.

“Cuando la justicia avanza, el país avanza con ella”, expresó, al tiempo que reafirmó la independencia judicial como pilar del Estado de derecho y la democracia. “La fortaleza de nuestras instituciones no se hereda ni se improvisa: se construye cada día, con legalidad, independencia y respeto a la dignidad humana”.

El acto contó con la presencia del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona; el expresidente Leonel Fernández, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados; altas autoridades judiciales y representantes de los distintos poderes del Estado, en una muestra del carácter institucional y republicano de la jornada.

Con esta presentación de logros y retos, el Poder Judicial reafirma su compromiso de seguir consolidando una justicia al día, accesible y confiable, y de proteger los avances logrados como un patrimonio institucional al servicio de la democracia y de los derechos fundamentales de todos los dominicanos.

Los actos conmemorativos

Los actos conmemorativos del Día del Poder Judicial incluyeron una misa roja en la catedral Primada de América, oficiada por monseñor Carlos Morel Diplán, y posteriormente una ofrenda floral en honor a los padres fundadores de la nación en el Altar de la Patria. Asimismo, también audiencias solemnes en los 11 departamentos judiciales del país, que se desarrollaron de forma simultánea.

En los actos conmemorativos participaron jueces, juezas del Pleno del alto tribunal, de otras instancias, legisladores, autoridades gubernamentales, representantes de la comunidad jurídica y servidores judiciales.