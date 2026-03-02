Averías afectan suministro de agua en Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Averías han dejado sin agua potable a sectores cercanos a laprolongación de la avenida 27 de Febrero, en Santo Domingo Oeste, en la carretera de Mendoza, Santo Domingo Este y en la autopista Duarte.

El director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe Suberví, dijo que designó un equipo de técnicos para que acompañe a la empresa que solucionará en la prolongación de la primera zona y que otro frente trabaja en la corrección de otras dos grandes averías en Santo Domingo Este.

“La mañana de este sábado tuvimos una avería en una línea de 24 pulgadas de PVC, localizada en la Prolongación 27 de Febrero, casi esquina con el puente a desnivel de la Autopista 6 de Noviembre. Aunque no fue provocada por ellos, la compañía, que en su momento desvió esa tubería, s reparará, con el acompañamiento técnico de un personal capacitado de la Caasd”, expresó.

Explicó que la tubería afectada fue reubicada a raíz de los trabajos del paso a desnivel en la avenida Isabel Aguiar, esquina Prolongación 27 de febrero.

Aclaró que la empresa JM, aunque corregirá, ya que fue la responsable de la construcción de esos pasos a desnivel.