Avioneta se estrella en Dajabón: ¿qué se sabe del piloto y del copiloto?

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Una avioneta sufrió un accidente la mañana de este miércoles al momento de despegar en la base de la Fuerza Aérea en la provincia Dajabón, dejando como resultado a sus tripulantes heridos.

Según informaciones preliminares, las víctimas son el piloto Domingo Aníbal Medina Bisón y el copiloto Luis Manuel Carrasco, quienes fueron trasladados a un centro de salud privado en la demarcación, donde reciben atenciones de emergencia.

“Uno de los pilotos resultó con quemaduras leves. La aeronave quedó totalmente destruida", manifestó Diomedes García, miembro del Cuerpo de Bomberos de Dajabón.

Al ser preguntado sobre las causas del suceso, García precisó que se debe esperar a que los técnicos de aviación realicen las investigaciones correspondientes.

"Eso hay que dejárselo a los técnicos de aviación, que vengan a hacer las investigaciones, y después que nos notifiquen los resultados, se los notificaremos a la prensa", dijo.

Indicó que al lugar del incidente acudieron dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Dajabón.