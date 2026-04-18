Ban Reservas elegida empresa con transformación sostenible

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El Banco de Reservas (Banreservas) ocupa el primer lugar del ranking “Empresas que transforman la República Dominicana”, con una puntuación de 94.4%, en un estudio realizado por la firma NewLink y presentado durante el cierre de Expo Sostenible 2026.

Una nota dice que esto la consolida como la empresa que más impulsa la transformación sostenible del país y la posiciona como líder del listado general y resalta su desempeño en los tres pilares evaluados: primer lugar en gobernanza con 92.2%, primer lugar en el componente ambiental con 89.7% y segunda posición en el ámbito social con 93.6%, consolidando así una gestión integral basada en criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).

La vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa de Banreservas, Alieska Díaz, quien recibió el reconocimiento y valoró estos resultados como una muestra del compromiso institucional con el desarrollo sostenible del país.

“Este reconocimiento reafirma que en Banreservas estamos haciendo las cosas bien, con una visión clara de sostenibilidad, transparencia y cercanía con la gente. Más que un logro institucional, es un compromiso que asumimos cada día con la sociedad dominicana”, expresó Díaz.

Agregó que continuarán las iniciativas para fortalecer la inclusión financiera, el desarrollo productivo y el bienestar de las comunidades. “Seguiremos trabajando para que cada acción que emprendamos genere impacto positivo, no solo en lo económico”, expuso.