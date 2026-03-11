Banco Popular reconoce su talento gerencial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano realizó su tradicional Reunión Anual de Gerentes, un encuentro en el que reconoció el liderazgo, la disciplina y el compromiso de su talento gerencial, cuyo ejercicio responsable y apegado a valores ha permitido a la organización bancaria obtener resultados históricos y consolidar su liderazgo en el sistema financiero dominicano.

La actividad reunió a 1,438 gerentes y ejecutivos del Banco Popular y las distintas filiales del Grupo Popular en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Manuel A. Grullón, presidente del Consejo de Administración de Grupo Popular, felicitó al cuerpo gerencial por su dedicación, talento y compromiso con los valores institucionales que guían a la organización financiera y a sus Consejos de Administración: “Cada decisión bien tomada, cada equipo bien conducido y cada meta superada han aportado a preservar la confianza que durante más de seis décadas han depositado nuestros clientes y la sociedad dominicana en nuestra institución”, dijo el señor Grullón.

Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, agradeció al cuerpo gerencial por su liderazgo y su capacidad para ejecutar la estrategia institucional con disciplina y coherencia..

Mientras tanto, René Grullón, presidente ejecutivo de Grupo Popular, destacó la importancia de identificar nuevas oportunidades de expansión desde la casa matriz con una mirada de largo plazo. Durante la actividad se premió a los gerentes más destacados durante 2025, cuya labor sobresalió por sus resultados y el apego a los valores institucionales. Marisol Muñoz, gerente de División Banca Privada, ganó el Premio a la Excelencia “Alejandro E. Grullón E.”, y Wilson Santana, gerente de División Configuración y Parámetros, obtuvo el Premio a la Eficiencia “Pedro A. Rodríguez”.