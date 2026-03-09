Los banilejos identifican principales proyectos para desarrollo integral

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

Los 54 proyectos identificados para Baní, municipio cabecera de la provincia Peravia, constituyen una apuesta al desarrollo integral de esa localidad en materia de servicios básicos y protección ambiental.

De acuerdo al Plan de Desarrollo Sostenible Peravia 2025-55, de estos proyectos 37 corresponden a la ampliación de planteles de educación inicial debido a la alta demanda de centros de esa índole en Baní, donde junto al municipio de Nizao aglutinan el 75% de los 141 que hay en toda la provincia.

El resto de las iniciativas abarcan desde construcción y equipamiento de centros diagnósticos y de atención de primer nivel, hasta acueductos, alcantarillados, reparación de puentes, calles, obras viales y de apoyo comunitario, entre otras.

Entre las infraestructuras viales se proponen miradores y circunvalaciones que apuestan a una movilidad sostenible e inteligente urbana y alrededor de fuentes acuíferas.

Con esto se busca satisfacer las demandas de la población de la provincia Peravia que se estima al año 2055 estaría llegando a los 350 mil habitantes, cuyo 85% se concentraría en el municipio de Baní.

A nivel ambiental

Uno de los elementos que aborda el plan es la protección ambiental y la restauración de los espacios naturales que se encuentran degradados.

Establece que los daños ambientales a la zona costera de Baní y Peravia incluyen la extracción ilegal de arena que causa socavones y degradación del entorno, la invasión y cercado de terrenos alrededor del Monumento Natural Dunas de Baní, la deforestación y la tala de árboles en áreas boscosas como Los Escobones.

Esta situación ha derivado en tal nivel debido a la poca vigilancia y control por parte de la ciudadanía y de las autoridades, resultando en un débil sistema de protección del ecosistema en la cual se observan pocas sanciones antes las violaciones a la leyes ambientales.

Además se ha diagnosticado que las cuencas Nizao, Baní y Ocoa han seguido su continuo deterioro de sus zonas de vida y biodiversidad por la ausencia de un plan de gestión de cuencas que rescate estas bases hidrográficas de las provincias y la región Valdesia. Es por tanto que en el plan hay una propuesta para el rescate y manejo integral de esas cuencas.

El plan tiene un presupuesto estimado de RD$75,000 millones a 30 años para más de 200 proyectos en toda la provincia, de los cuales más del 65% serían desarrollados en el municipio de Baní.

Cabe destacar que algunas obras impactarán varios municipios como son los casos de la arborización, la gestión de cuencas y sistemas viales.

Privilegio

Baní está ubicado entre el litoral del mar Caribe y las montañas de la Cordillera Central. Está ubicado a 65 kilómetros del suroeste de Santo Domingo.

Cuenta con los distritos municipales de Villa Fundación, Paya, Villa Sombrero, El Carretón, Catalina, Sabana Buey, El Limonal y Las Barías.

Su ubicación geográfica le otorga un paisaje variado y una diversidad de ecosistemas que combinan zonas costeras, valles fértiles y áreas montañosas.

Este municipio es reconocido por su clima cálido y seco, ideal para el cultivo de productos agrícolas como el mango, el tomate, el plátano y la cebolla.

Además, la ciudad cuenta con una infraestructura en crecimiento, que incluye centros educativos, servicios de salud, instituciones culturales y una actividad comercial que la convierte en un punto de referencia para el desarrollo económico de la región.

Historia

Baní fue fundado el día 3 de marzo del año 1764 por el mariscal de campo español Manuel de Azlor y Urries, cuando los vecinos compraron tierras en Cerro Gordo por 370 pesos fuertes, y en 1767 se le otorgó la condición oficial de villa.

Su nombre proviene del cacique Baní y en lengua indoantillana significa “abundancia de agua”.

Desde sus inicios, el desarrollo de Baní estuvo sujeto a la educación, primero dirigida por sacerdotes franciscanos y jesuitas, quienes además fueron dueños de importantes hatos. Para 1789 la villa contaba con unas 100 casas y 2,000 habitantes, pero en 1805 fue incendiada por el general haitiano Dessalines y posteriormente reconstruida, instalándose en 1810 su primer ayuntamiento.

La ciudad también se destacó por la construcción de uno de los primeros canales de riego, conocido como “Juan Caballero”, lo que impulsó su actividad agrícola. Su población se conformó principalmente por familias de origen canario, gallego y catalán en la zona oeste, y por descendientes de africanos en la parte costera sur.

Entre las familias fundadoras más influyentes están los Franco, Guridi, Báez, Guerrero, Romero, Castillo, Tejeda, Lizardo, Martínez, Troncoso, Arias y Pimentel, entre otras. Baní cuenta actualmente con una población aproximada de 102,631 habitantes, según el Censo del año 2022.