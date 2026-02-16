Baños de Pabellón de Gimnasia en Barahona en condiciones deplorables

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Barahona. – La Asociación de Padres y Madres de las atletas de gimnasia de Barahona hizo un llamado enérgico a las autoridades para que intervengan de manera urgente en la rehabilitación de los baños del Pabellón de Gimnasia, cuyas instalaciones se encuentran en un estado deplorable y carecen de las condiciones mínimas para su uso.

Diariamente, más de 30 niñas reciben entrenamiento en esa instalación deportiva y se ven obligadas a utilizar servicios sanitarios en pésimo estado. Ante esta situación, los padres y madres solicitaron al director Regional de Deportes, Rafelito Garo, y al director Provincial, Cristian Núñez, que prioricen dentro de sus planes la intervención de este importante escenario.

Las madres de las atletas también manifestaron su preocupación por la salud de sus hijas, ya que la acumulación de polvo y el deterioro de los baños representan un foco de contaminación que podría provocar enfermedades en las menores. Denunciaron que los baños operan sin agua, carecen de instalaciones dignas y ni siquiera cuentan con papel higiénico.

Carla Vielna, presidenta de la Asociación de Padres y Madres, expresó que esta no es la primera vez que elevan esta queja a las autoridades sin recibir una respuesta favorable. "Hemos hecho este reclamo en múltiples ocasiones y no hemos obtenido la atención necesaria. Sin embargo, reiteramos que seguiremos alzando la voz ante las autoridades locales, regionales y nacionales para que nuestras atletas puedan contar con un pabellón en condiciones dignas", señaló Vielna.

La dirigente comunitaria enfatizó que el recibe a decenas de niñas de lunes a jueves, por lo que garantizar espacios adecuados para la práctica del deporte debería ser una prioridad del Ministerio de Deportes, algo que, a su juicio, en la actualidad no se está cumpliendo.