Batalla 19 de marzo, la pérdida del miedo

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El historiador y director general de Historia Militar del Ministerio de Defensa, coronel Sócrates Suazo Ruíz, afirmó que la Batalla del 19 de marzo de 1844, librada en la provincia de Azua, de la queel país conmemora hoy el 182 aniversario, representó la pérdida del miedo de los dominicanos a los haitianos.

Fue la primera batalla militar de los dominicanos contra la élite haitiana, después de declararse la Independencia Nacional del 27 de febrero del 1844, acontecimiento del que habían pasado 20 días.

“La Batalla de Azua es expresión cualitativa de la voluntad de defensa del pueblo dominicano, de consolidar la República proclamada el 27 de febrero. El 9 de marzo, las autoridades haitianas habían decretado la movilización total, y movilizaron al ejército para invadirnos por tres lugares”, indicó.

Esos tres puntos eran: Al Norte, por la provincia de Dajabón, al Sur, tanto por el centro de Comendador (actual provincia de Elías Piña), y por Jimaní.

Con esas tres divisiones militares, entraron al territorio dominicano.

Suazo Ruíz sostuvo que se desarrolló en Azua por ser la “Puerta del Sur”, lo que permitía organizar milicias, guerrillas, para importunar el avance del ejercito de Haití, nació de la que se independizaron los dominicanos con el Trabucazo de la noche del 27 de febrero de 1844.

frente a tropas enemigas

En Azua se preparó la defensa del país, “porque si caía Azua, caía la República. En el transcurso de este episodio, se distingue la hazaña de: Pedro Santana comandando el jefe del Ejército Expedicionario del Sur. Antonio Duvergé en la defensa, Francisco Soñé como artillero y organizador de las fuerza, Vicente Noble en la comandancia de la batalla. Juan Esteban Ceara, Lucas Díaz, Luis Álvarez, Matías de Vargas, Nicolás Mañón y José Leger.

La Batalla tuvo lugar en tres puntos: Los Jovillos, El Barro y el cerro del Fuerte de Solis. El historiador resalta que Santana, declarado general, comandó con el ejército 600 hombres que llevó a Azua desde El Seibo, al ser designado por la Junta Gubernanativa como jefe militar del Ejército Expedicionario Sur. “Ahí estaban las milicias encabezadas por Duvergé, Soñé y las tropas banilejas que constituían cerca del 20% del contigente militar”.

Historiador coronel Sócrates Suazo R.

Fue una batalla con miles de hombres de distintas regiones del país. Unificó a la nación. El presidente de Haití, general Charles Hérard Ainé, invadió el territorio dominicano comandando la vanguardia del ejército de su país junto al fogoso general Thomás Héctor. Haití no se resignaba a perder el control de la parte dominicana, armado con fusiles y machetes. Fue derrotado en Azua, pese a tener miles de haitianos de guerrillas. Entró por la parte Sur del país. Suazo Ruiz destaca que los haitianos no esperaban que los dominicanos “nos defendieramos con artillería ni con la pasión de defendernos”.

Actos conmemorativos

La Presidencia de la República y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias realizan este jueves, a las 8:00 a.m., la ceremonia militar dominicana, en el parque de Azua. A las 9:00 am es el Te Deum, en la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios y a 10:00 es el Desfile patriótico, y militar, encabezado por el presidente Luis Abinader.