BCRD concluye 12.ª Semana Económica y Financiera

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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) concluyó de manera exitosa la 12.ª Semana Económica y Financiera 2026 (#sefBCRD), fortaleciendo su compromiso con la educación económica y financiera de niños, jóvenes y adultos, mediante una amplia agenda de actividades desarrolladas en distintas regiones del país.

En esta edición, como parte del programa de responsabilidad social Aula Central, que se integra al movimiento internacional Global Money Week, la #sefBCRD alcanzó un total de 10,082 visitantes que recibieron capacitación y orientación por parte de las 58 instituciones públicas, privadas que organizaron 181 actividades educativas en las sedes del BCRD en Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, y en los centros culturales Eduardo León Jimenes (Santiago) y Perelló (Baní).

Con estas cifras la semana económica que organiza el BCRD ha logrado impactar de manera directa a 61,603 visitantes, que han participado en mil actividades durante las 12 ediciones del evento que se inició en el año 2014.

El gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, resaltó que la #sefBCRD es una plataforma que impulsa la inclusión financiera de República Dominicana, la cual es “un motor transversal que nos permite contribuir con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ordenados por las Naciones Unidas, fundamentalmente los vinculados a reducir la pobreza, fomentar la igualdad de género y potenciar el crecimiento económico”. Participaron 58 instituciones del sistema financiero, organismos públicos, academias y organizaciones.