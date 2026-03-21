Semana Económica supera los 8,000 visitantes

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La 12.ª Semana Económica y Financiera, organizada por el Banco Central , concluyó este viernes tras recibir más de 8,000 visitantes, superando la asistencia de ediciones anteriores.

El evento, celebrado del lunes 16 al viernes 20 de marzo, reunió a 58 instituciones del sistema financiero, organismos públicos, entidades académicas y organizaciones no gubernamentales, en una iniciativa orientada a promover la educación económica y financiera.

Durante la jornada se desarrollaron charlas, talleres y actividades interactivas dirigidas principalmente a estudiantes, con el objetivo de fomentar hábitos financieros responsables desde edades tempranas. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, destacó que la actividad refleja el compromiso conjunto de las instituciones participantes con la formación económica de la población.

En esta edición, el evento amplió su alcance territorial con actividades simultáneas en Santo Domingo, Santiago y la región sur, incorporando por primera vez el Centro Cultural Eduardo León Jimenes y consolidando la sede del Centro Cultural Perelló.Asimismo, durante la apertura se puso en circulación el libro infantil Rojilandia, como parte de las iniciativas educativas del Banco Central dirigidas al público infantil.

La actividad forma parte del programa Aula Central y se integra al movimiento internacional Global Money Week, enfocado en fortalecer la educación financiera a nivel global.

Además participó la Asociación de Bancos Múltiples del país (ABA) con un programa educativo que impactó a 3,000 niños, adolescentes y jóvenes, orientadas a fortalecer el hábito del ahorro, la administración de los recursos, entre otros temas.