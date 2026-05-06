BCRD impulsa pagos instantáneos para 2027

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El gobernador del Banco Central del país (BCRD), Héctor Valdez Albizu, afirmó que se está trabajando con todas las entidades del sistema financiero dominicano para que en el próximo año 2027 el sistema de gestión de pagos instantáneos sea una realidad.

Destacó que “la empresa CMA Small Systems, en colaboración con un equipo multidisciplinario de profesionales del Banco Central, están implementando una novedosa solución de pagos instantáneos para la República Dominicana, la cual funcionará a través de una nueva plataforma que procesará todos los pagos minoristas actualmente tramitados a través del servicio de Pagos al Instante BCRD, ofrecido mediante el Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR)”.

En ese tenor, señaló que “esta nueva plataforma es una iniciativa más del BCRD para promover la eficiencia y seguridad del Sistema de Pago y Liquidación de Valores del país (SIPARD). Rol que conjuntamente con velar por la estabilidad de precios, garantizar la regulación del sistema financiero y ser un ente emisor, constituyen los pilares en los que se sostiene la misión institucional de este Banco Central”.

Asimismo, indicó que “se constata una realidad cada vez más dinámica, dónde los avances tecnológicos y la innovación han permitido una mayor interconexión digital, impulsando a la vez el surgimiento de una diversidad de canales de acceso y uso de medios de pago accesibles, modernos y seguros, que propician el intercambio monetario en la economía. La inmediatez es de este modo la protagonista, logrando ahorro de tiempo y recursos a los usuarios de los servicios financieros y de pagos”.

El gobernador ofreció estos detalles al pronunciar el discurso central del II Foro de Pagos Instantáneos, donde se desarrollaron exposiciones a cargo de representantes del Banco Mundial (BM), Banco Central del Paraguay (BCP), Banco Central de Costa Rica (BCCR) y del BCRD.

En el II Foro de Pagos Instantáneos se ofrecieron disertaciones a cargo de Jean Michel Lobet, especialista senior del sector financiero, en el Banco Mundial, Derlis Montania, especialista en Infraestructura de Mercados Financieros, en el Banco Central del Paraguay; entre otros.