¿Cómo beneficiará a República Dominicana el nuevo nodo de Google?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La construcción y establecimiento de puertos de intercambio digital en la República Dominicana, junto con la instalación, despliegue y operación de sistemas de cables submarinos para reforzar la infraestructura y los servicios digitales, colocará al país caribeño en el centro del intercambio de información entre América del Norte, Centroamérica y Sudamérica.

Así lo aseguró el presidente dominicano, Luis Abinader, quien indicó que esta iniciativa también persigue impulsar el posicionamiento de la República Dominicana como un hub regional de inteligencia artificial.

“Un puerto de intercambio digital colocará a la República Dominicana en el centro del intercambio de información entre América del Norte, Centroamérica y Sudamérica, y facilitará la capacidad del país para crear innovación en inteligencia artificial. Estamos extendiendo al mundo las raíces de una nación inteligente, innovadora y soberana”, manifestó el mandatario este jueves tras la firma del Decreto 113-26.

Presidente Luis Abinader declara de alta prioridad nacional los puertos de intercambio digital y cables submarinosFuente externa

Asimismo, agregó que la iniciativa está abierta a la colaboración de todos los sectores, en coordinación con las acciones del Gobierno y de la sociedad civil, en procura de una mayor conectividad internacional para el país.

República Dominicana en el centro de intercambio de inteligencia artificial entre el norte, el sur y Centroamérica

Por su parte, el vicepresidente de Infraestructura de Red Global en Google, Brian Quigley, explicó que la iniciativa presentada tiene como objetivo desarrollar la infraestructura base necesaria para que la República Dominicana se consolide como un punto estratégico en el intercambio de inteligencia artificial entre América del Norte, del Sur y Central, fortaleciendo su posicionamiento dentro del ecosistema tecnológico regional.

Quigley detalló que el proyecto contempla la creación de un puerto de intercambio digital en territorio dominicano, concebido como una instalación de clase mundial, que servirá de plataforma para el flujo y procesamiento de datos vinculados a inteligencia artificial.

Google construirá un puerto internacional de intercambio digital en RDFuente externa

Asimismo, informó que la iniciativa incluye la instalación de la primera red de cable submarino que conectará directamente al país con dos centros de inteligencia artificial en los Estados Unidos, lo que permitirá una conexión más robusta, directa y eficiente con infraestructuras tecnológicas de alto nivel.

"La inteligencia artificial está acelerando el progreso a una escala sin precedentes y la infraestructura es la base que garantiza que la brecha digital no se convierta en una brecha de inteligencia artificial. Este puerto de intercambio digital y anillo internacional de cable submarino será un gran paso para aumentar la conectividad, acelerar el crecimiento económico y fortalecer la resiliencia de la conectividad digital de la República Dominicana".

Entretanto, José Paliza, ministro de la Presidencia, resaltó que “se estima que el crecimiento del tráfico de internet en la República Dominicana ha superado el 500 % en los últimos cinco años, con más del 35 % de nuestro tráfico proveniente de los Estados Unidos”. No obstante, actualmente existe solo un par de fibras en un único cable que conecta directamente al país con Estados Unidos.

Además, aunque existen seis cables internacionales que conectan con la República Dominicana, varios de ellos tienen más de 20 años de operación y se aproximan al final de su vida útil. Para cumplir la visión de convertir al país en un hub regional de desarrollo de inteligencia artificial es necesario modernizar la conectividad internacional.

Durante la ceremonia, la empresa Google dijo que establecerá un puerto de intercambio digital y en un anillo internacional de cable submarino que conectará la República Dominicana con Estados Unidos continental, el primero de su tipo para el país. Esto representa un hito en la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) y en la iniciativa Meta RD 2036.

Es el octavo puerto digital en el mundo de Google y el primero en Latinoamérica

El director de Infraestructura Global de Google, Cristian Ramos, informó que este es el octavo puerto en el mundo de Google y el primero en Latinoamérica que se encuentra en construcción, como parte de una red global sustentada en tres pilares fundamentales: alcance, confiabilidad y resiliencia. En ese sentido, explicó que, en cuanto al alcance, se busca que una mayor población tenga acceso a servicios y contenidos de última generación; la confiabilidad garantiza la continuidad permanente de estos servicios para evitar interrupciones a los usuarios; mientras que la resiliencia se enfoca en la capacidad de recuperación rápida ante posibles fallas.

Christian Ramos, director de infraestructura global de Google

Asimismo, dijo que el desarrollo de esta infraestructura se rige por tres principios: sostenibilidad en el uso eficiente de los recursos energéticos, del lecho submarino y del territorio; y una Internet abierta, que permite que estas inversiones, aunque impulsadas inicialmente por Google, estén disponibles para otros actores del mercado de las telecomunicaciones.