Tránsito lento: así avanzan los preparativos del Carnaval Dominicano que se celebrará en el Malecón de Santo Domingo

Escenarios en construcción, columnas de hierro siendo amarradas, serpentinas multicolores ondeando y camiones descargando luces y estructuras. Así luce el Malecón de Santo Domingo mientras se afinan los detalles para el Carnaval del Distrito Nacional.

Decenas de trabajadores trabajan a toda marcha para dejar lista la emblemática avenida George Washington, que este domingo se convertirá en el epicentro de la fiesta popular.

PreparativosGuillermo Burgos

El montaje ya impacta el tránsito. El tapón se ha adueñado de los alrededores y largas hileras de vehículos avanzan lentamente tras el cierre de un tramo del Malecón desde el viernes.

La Alcaldía del Distrito Nacional informó que el tramo cerrado comprende la avenida George Washington, entre la calle Pasteur y Palo Hincado, con miras al desfile que se celebrará este domingo 22 a partir de las 3:00 de la tarde.

Inicia este domingo el Carnaval de Santo DomingoGuillermo Burgos

Más de 70 comparsas y personajes individuales participarán en el evento, que culminará con un concierto a cargo de Toño Rosario, Omega, Jandy Ventura, Sexappeal y Steffany Constanza.

Tarima para el CarnavalGuillermo Burgos

El desfile, organizado junto a la Unión de Carnavaleros del Distrito Nacional (UCADI), estará dedicado al doctor José Guillermo Mieses “Pepe”, médico, deportista y folclorista, fundador de la comparsa Los Leones del Diablo, ganadora de múltiples premios nacionales.

En esta edición, Francisco Taveras Benítez fue designado Rey del Carnaval. Su vínculo con esta tradición comenzó a los cinco años y, tras años de participación activa, fundó su comparsa Los Diablos de Franciquito, que luego pasó a llamarse Los Cachos de Villa Francisca.

El tránsito avanza lentoGuillermo Burgos

Como Reina del Carnaval fue coronada Santa Valdez, reconocida por sus aportes desde 2006. Fundadora de la comparsa Sangre Africana, representando a Los Pinos de Guachupita, ha obtenido al menos 15 premios en el Desfile del Carnaval del Distrito Nacional.