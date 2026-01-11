Berklee en Santo Domingo 2026 concluye con una entrega récord de 43 becas por un valor de RD$200 millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- La octava edición del programa académico internacional Berklee en Santo Domingo 2026 concluyó este sábado en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional “Eduardo Brito”, con un concierto a cargo de los estudiantes participantes y el acto de clausura de una intensa semana de formación artística que contó con la entusiasta participación de 220 jóvenes, de los cuales 43 fueron becados para realizar estudios superiores en la prestigiosa universidad musical de Boston.

Las becas concedidas incluyen nueve con matrícula completa para el programa de verano; seis de pregrado por US$20,000; siete más por un monto de US$25,000; siete por valor de US$30,000; cinco de US$35,00; y ocho becas para la matrícula completa. Mientras, la Beca Michel Camilo, conquistada por Ángel Sánchez, cubre la matrícula, el alojamiento y la manutención durante el programa de Berklee.

El anuncio de los ganadores fue realizado por Tim Lee, decano asociado de Admisiones (Reclutamiento Internacional), quien destacó que este 2026 ha sido un año récord para Berklee, con el mayor número de becas otorgadas y más del doble de becas completas en comparación al año pasado, cuando se otorgaron 23.

De las 43 becas, un total de 30 fueron entregadas a estudiantes del Conservatorio Nacional de Música, lo cual resalta la calidad de la enseñanza a través de las políticas culturales de las instituciones gubernamentales.

“Es maravilloso ver no solo el continente desde nuestros programas, sino también ver el crecimiento, la dedicación y el talento artístico de estos jóvenes músicos”, expresó.

Antes de comenzar a entregar los galardones, Lee compartió un mensaje del decano de Admisiones de Berklee, Damien Bracken: “Ha sido un placer ver cómo el talento y el mérito artístico de este programa sigue creciendo (…). Este año otorgaremos una cifra récord de 4.8 millones de dólares (200 millones de pesos) en becas y estoy muy emocionado”.

Este programa se hizo posible gracias a la colaboración de Berklee College of Music y el Ministerio de Cultura, con la coordinación de la Dirección General de Bellas Artes (DGBA) y el Conservatorio Nacional de Música, y el auspicio de la Fundación AES Dominicana, la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, Comedores Económicos, AutoHaus y Qik, banco digital dominicano.

El cuerpo docente de esta edición estuvo integrado por Zahili González Zamor, directora académica del programa; Fernando Huergo, director académico asistente; así como Tyrone Chase, Nick Grondin, Daniel Rosenthal, Lauren Sevian, Nichelle Mungo, Ivanna Cuesta, Josean Jacobo y Jason Camelio, quienes acompañaron a los estudiantes durante todo el proceso formativo.

Al tomar la palabra, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, agradeció profundamente al equipo de Berklee, que ha compartido con generosidad y desprendimiento sus conocimientos y visión sobre la música contemporánea.

“Ver la diversidad de talleres y las clases magistrales impartidas confirman algo que nos llena de orgullo: el talento dominicano tiene perspectivas de desarrollo, tiene lenguaje propio, tiene futuro y puede vincularse a las más prestigiosas casas de estudio como Berklee, y apuntalar hacia los más prestigiosos escenarios del mundo”, resaltó Roberto Ángel Salcedo, antes de reconocer el valor de las alianzas institucionales del Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y Berklee College of Music, para ampliar el alcance de la formación musical en todo el país.

Al mismo tiempo, el funcionario se comprometió a seguir trabajando en el fortalecimiento de esta importante plataforma y a proyectarla con mayor fuerza y vigor para la edición del próximo año.

El vicepresidente y director ejecutivo de Berklee College of Music, Ron Savage, valoró el gran trabajo y la entrega de todos los que trabajan en esta iniciativa, en especial a las autoridades dominicanas que los hacen sentir “como en casa”. “El talento aquí es excepcional”, expresó.

Además del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, y del vicepresidente y director ejecutivo de Berklee College of Music, Ron Savage, en la gala de clausura estuvieron presentes el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez, y la vicepresidenta senior de Berklee Global, María Martínez Iturriaga.

Asimismo, asistieron la directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent; la directora del Conservatorio Nacional de Música, Paola González; y el coordinador de Berklee en Santo Domingo, Javier Vargas.

El programa se desarrolló del 5 al 10 de enero como una iniciativa organizada por el Ministerio de Cultura, en coordinación con la Dirección General de Bellas Artes, el Conservatorio Nacional de Música y el Berklee College of Music, con el propósito de ofrecer formación musical especializada bajo estándares académicos internacionales.

Esta propuesta formativa contó con el patrocinio de la Fundación AES Dominicana y la Empresa Generadora de Electricidad Itabo, así como con el apoyo de las instituciones aliadas Autohaus, Qik Banco Digital y los Comedores Económicos del Estado Dominicano.

Con la conclusión de la presente edición, Berklee en Santo Domingo 2026 cerró su agenda académica y artística, reafirmándose como un espacio de intercambio formativo que fortalece el desarrollo del talento joven dominicano y su vinculación con una de las instituciones musicales más reconocidas a nivel internacional.