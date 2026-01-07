Leonel Fernández y FP piden retomar diálogo para evitar propagación de la violencia en Venezuela

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, fijó este miércoles una posición clara, firme y sustentada en principios frente a los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela, al tiempo que llamó a evitar cualquier escalada de violencia y a privilegiar el diálogo como vía para alcanzar una paz duradera.

En una alocución transmitida por una cadena de radio, televisión y medios digitales, Fernández abordó la reciente operación militar de los Estados Unidos en territorio venezolano, subrayando que se trata de un hecho “que aún continúa en proceso de evolución y desarrollo”, y reiteró que, desde la Fuerza del Pueblo, se sostiene la necesidad de impedir cualquier derramamiento de sangre que afecte directamente al pueblo venezolano.

El líder opositor dominicano sostuvo que la única salida sostenible a la crisis pasa por el entendimiento entre los propios venezolanos, mediante mecanismos de consenso que permitan restablecer la convivencia democrática y crear condiciones para el progreso social y económico.

“Aspiramos a que por medio del diálogo y la búsqueda de consenso, se pueda arribar a una paz duradera que garantice la convivencia civilizada entre sus ciudadanos, premisa fundamental para el progreso y el bienestar”, expresó.

Fernández recordó que el punto de inflexión más reciente de la crisis venezolana estuvo marcado por el cuestionamiento a la legitimidad de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, proceso en el cual participó como observador electoral internacional.

En ese contexto, amparado en criterios técnicos y jurídicos, adoptados con imparcialidad y tras consultas con instancias internacionales especializadas, sugirió la necesidad de escrutar las actas por mesa y centro de votación antes de dar un candidato como ganador.

“Consideramos que no se podía proclamar el triunfo del candidato del oficialismo, debido a que no se habían presentado las actas de escrutinio”, dijo.

Detalló que esa conclusión fue alcanzada luego de intercambios con el panel de expertos electorales de las Naciones Unidas, representantes del Centro Carter y con el ex canciller de Brasil, Celso Amorín.

Como resultado de ese análisis, Fernández señaló que recomendó colocar en el centro del debate nacional un diálogo político genuino entre venezolanos.

“Esta propuesta busca ofrecer un camino hacia la paz, la reconciliación y la estabilidad política en Venezuela, y esperamos que pueda ser aceptada y apoyada como una iniciativa pragmática y eficaz para evitar nuevas confrontaciones que impidan el desarrollo económico y social de la sociedad venezolana”, manifestó.

Con su exposición, Fernández marcó distancia con la postura asumida por el actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que se ha limitado a señalar que “el Gobierno dominicano sigue de cerca la evolución de los acontecimientos en Venezuela”, sin fijar una posición de fondo basada en principios de soberanía y derecho internacional.

“Esto lo aclaramos porque mientras desde nuestras filas gubernamentales se acentúa una supuesta defensa de la democracia, sin hacer referencia a principios y valores relacionados con la soberanía, la integridad territorial y la libre determinación de los pueblos, nosotros la hemos asumido, con responsabilidad y entereza, desde la génesis misma del conflicto”, declaró.

De igual manera, Fernández criticó que: “En lugar de tomar partida frente a las controversias regionales, la República Dominicana ha perdido, durante la actual gestión de gobierno, la oportunidad de convertirse en un foro de resolución de conflictos, o en la Capital de la Paz en América Latina, como se proclamó al término de la Cumbre de Río celebrada en nuestro país en el 2008, al solucionarse la crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela”.

Al abordar lo relativo al derecho internacional, el presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que toda controversia entre Estados debe resolverse conforme a la Carta de las Naciones Unidas y, en el ámbito regional, a la Carta de la Organización de los Estados Americanos.

En ese marco, evocó los principios fundacionales de la ONU y recordó que América Latina y el Caribe han sido reconocidos como zona de paz, advirtiendo sobre los riesgos que representan las actuales tensiones geopolíticas para la región.

Sintonía con el Papa y las Naciones Unidas

Fernández destacó que su posición coincide con los pronunciamientos del papa León XIV, quien manifestó su preocupación por la evolución de la crisis venezolana y expresó su deseo de que derive en “un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres”.

De igual manera, Panamá, país miembro de la Alianza para la Democracia expresó su preocupación por la situación y su posible impacto en la paz y la estabilidad regional y llamó a centrar los esfuerzos internacionales en una salida democrática y pacífica.

Asimismo, subrayó las advertencias del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien expresó su profunda preocupación por una posible intensificación de la inestabilidad en Venezuela y reiteró la necesidad de respetar plenamente el derecho internacional y la prohibición del uso de la fuerza.

Fernández recordó que, desde 2002, ha estado involucrado en distintos esfuerzos de mediación y observación electoral en Venezuela, a solicitud del Centro Carter, de UNASUR y del propio órgano electoral venezolano, siempre con el objetivo de contribuir a la paz y la democracia.

“Durante casi un cuarto de siglo, nuestro papel en Venezuela ha sido el de alguien que… ha actuado siempre, de manera desinteresada, en favor de la paz, la concordia y la democracia del pueblo venezolano”.

Afirmó sentirse profundamente orgulloso de ese rol, al considerarlo una forma de retribuir la solidaridad histórica de Venezuela con la República Dominicana, particularmente durante los años del exilio de Juan Pablo Duarte y la lucha contra la dictadura de Trujillo.

Al cierre de su alocución, Fernández reiteró que el drama venezolano sigue en una diaria evolución, razón por la cual la Fuerza del Pueblo hace un llamado a la sensatez, la tolerancia y el diálogo, con la esperanza de que vuelva a resplandecer la libertad, la justicia y la democracia en ese país.