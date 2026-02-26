Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Establecimiento comercial

Incendio afecta a tienda Garrido en la avenida Duarte

Garrido

La mañana de este jueves se registró  un incendio en la tienda Garrido, ubicada en la avenida Duarte.

Una densa humareda se observa salir desde el cuarto nivel del establecimiento comercial, lo que ha generado alarma en la zona.

Autoridades en el lugar

En el lugar se encuentran unidades del Cuerpo de Bomberos, del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 y agentes de la Policía Nacional, quienes trabajan para sofocar la situación y controlar el fuego.

Hasta el momento, no se ha informado si hay personas afectadas por el incendio.

Incendio afecta la tienda Garrido de la Duarte

