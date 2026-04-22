Buhoneros rehúsan el desalojo que haría ADN

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Vendedores informales de la avenida Duarte, en la capital, conocidos como buhoneros, rechazan ser desalojados mediante el método de indemnización, que pretende la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).

Reclaman en cambio, ser reubicados, como hicieron las autoridades locales y del gobierno central con sus compañeros de la Duarte con París y con José Martí, en su primera, segunda y tercera etapa, a quienes les entregaron locales en esas arterias.

En rueda de prensa en la Plaza que les alberga, Marino Marte, presidente de la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional, informó que en muchas oportunidades han solicitado al presidente Luis Abinader que intervenga para que 300 hombres y mujeres que trabajan en la vía no queden desamparados.

Considera que lo correcto y convenientes es que se continúe con la cuarta etapa del proyecto, como se proyectó, que sería la intervención desde la Duarte con París hacia el norte, es decir hasta el Mercado Nuevo.

Deplora que ahora la ADN pretenda otorgar una indemnización pírrica, con la que morirían de hambre junto a sus familias y relacionados sustentados por sus actividades.

Indican que los buhoneros que están en los censos desde gestiones municipales de hace 20 años, llevan hasta 40 años en esa labor, por tanto, no pueden ser borrados de su actividades sin alternativas.

“Quienes están ahí, llevan entre 40 y 50 años en la Duarte y no tienen otra actividades para sobrevivir, la venta ambulante es lo único con lo que cuentan para vivir junto a sus familias”, expresó.

Les acompañó el diputado de Fuerza del Pueblo Tobías Crespo.